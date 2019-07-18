تفاصيل رحلات الشباب والرياضة الى شرم الشيخ خلال شهر اغسطس 2019

اعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن الرحلات التى ستنظمها الى مدينة شرم الشيخ خلال شهر اغسطس ( 8 ) لعام 2019 للشباب والفتيات في المرحلة السنية بين 18 و 35 عام حيث سيتم تنظيم افواج متتالية يضم كل فوج 50 شاب وفتاة .

واوضح الاعلان ان مدة الفوج خمسة ايام اربع ليالي وهي رحلات مخصصة فقط للشباب في المرحلة السنة المحددة ويمنع نهائياً اصطحاب الاسر والاطفال , وحددت الوزارة قيمة الاشتراك للفرد بـ 400 ( اربعمائة جنية ) .

ومن ضمن الشروط الخاصة ايضاً لهذه الرحلات انه يمنع التبديل نهائياً او استرداد مبلغ الاشتراك , وحذرت بشدة من التلاعب واعطاء بيانات غير حقيقية للمشارك حيث سيتم ترحيله فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك .

التجمع للسفر يكون امام مديرية الشباب والرياضة وستكون الاقامة وفي المدينة الشبابية والانتقالات ذهاب وعودة باتوبيسات مكيفة , واستقبال الرحلات على وجبة العشاء والمغادرة عقب وجبة الافطار.

طريقة الحجز والتقديم

التقديم يكون عبرالانترنت عبر بوابة مصر للشباب والرياضة بتسجيل بياناته من واقع بطاقته الشخصية ثم يقوم بالتوجه الى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة لسداد قيمة الاشتراك , والاولوية بأسبقية الدفع .

تشمل برنامج رحلات اعرف بلدك برامج سياحية وثقافية مثل دورات في التنمية البشرية وانشطة رياضية ولقاءات ثقافبة ولقاءات دينية بالتعاون مع وزارة الاوقاف ومشيخة الازهر ودار الافتاء وندوات توعية .

وهذه صورة بها جدول خاص بمواعيد الافواج المختلفة لمديريات الشباب والرياضة بمحافظات الاسماعيلية وكفر الشيخ والغربية واسوان وبني سويف والفيوم وسوهاج واسيوط وقنا والبحيرة والوادي الجديد .