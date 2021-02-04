تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الجمعة 5 فبراير 2021: ارتفاع الحرارة ورياح نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في مصر يوم غدٍ الجمعة 5 فبراير 2021م، إذ يكون الطقس في القاهرة الكبرى مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يكون مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الجمعة 5 فبراير 2021

وننشر عبر موقعنا “نجوم مصرية”، تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الجمعة 5 فبراير 2021م، إذ من المتوقع ارتفاع الحرارة بنحو درجة في معظم المناطق، فيما يكون الطقس مائلا للدفء في مناطق، ودافء في مناطق أخرى، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، فإنه من المتوقع أن يكون الطقس في السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة. ويكون في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا، وشديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، والرياح نشطة. كما أنه من المتوقع أن يكون في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا، وبارد في الليل، والرياح نشطة. ثمّ يكون في شمال الصعيد، مائل للدفء نهارا، وشديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا. أخيرًا، فإن الطقس في جنوب الصعيد، دافئ في النهار، وشديد البرودة في الليل، والرياح نشطة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 5 فبراير

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى في مصر، يوم غدٍ الجمعة 5 فبراير 2021م، إذ ترتفع بمعدل درجة في المناطق المختلفة، وذلك على النحو الآتي: