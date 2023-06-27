تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك 2023

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن التوقعات الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، من اليوم وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو.

توقعات الطقس خلال عيد الأضحى 2023

وينشر موقع “نجوم مصرية” تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى 2023، كما يلى:

من المتوقع أن يكون الطقس حارًا ورطبًا خلال فترة النهار في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا شديدًا في مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد. من المحتمل أن يكون الطقس معتدلاً في جميع المناطق. من الممكن أن تشهد الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية التي تمتد من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد حدوث شبورة مائية خفيفة حتى السادسة صباحًا، كما قد يشهد بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد نشاطًا في سرعة الرياح. فيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، من المتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدلاً وأمواجه مرتفعة بنسبة 2:1.5 متر، أما البحر الأحمر فسيكون معتدلًا وأمواجه مرتفعة بنسبة 2.5:2 متر.

ويُذكر أن انقلاب الصيف لهذا العام، في عام 2023، حدث في تمام الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو، وسيستمر فصل الصيف لمدة 93 يومًا و13 ساعة و52 دقيقة.

ويحدث دوران الشمس في مسار ظاهري بالنسبة للنجوم الثابتة في السماء، ويُعرف هذا المسار بـ “دائرة البروج”، تميل دائرة البروج بزاوية قدرها 23 درجة و27 دقيقة بالنسبة لمستوى دائرة الاستواء السماوي هذه الزاوية تمثل نفس انحراف محور دوران الكرة الأرضية عن العمود الرأسي لمدارها، ونتيجة لهذا الدوران والانحراف المحوري، تحدث فصول السنة الأربعة.