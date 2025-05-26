تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في أيام عيد الأضحى 2025

عيد الأضحى 2025.. يترقب المسلمون حول العالم موعد عيد الأضحى 2025، وسط تزايد معدلات البحث عن حالة الطقس المتوقعة في أيام العيد، خوفا من موجات ارتفاع درجات الحرارة التي تطغى على الأحوال الجوية الآن.

ويحاول المواطنين معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في أيام عيد الأضحى 2025 لاتخاذ الترتيبات اللازمة للخروج والتنزه في الحدائق والمتنزهات العامة أو السفر للمصايف أو غيرها.

حالة الطقس خلال عيد الأضحى 2025

حسب تصريحات الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تشهد الأحوال الجوية وحالة الطقس في أيام عيد الأضحى 2025، معدلات طبيعية لهذا الوقت من السنة، مع عدم وجود ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة.

وتشير عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تسيطر أجواء حارة خلال فترات النهار، ويأتي ذلك نتيجة اقتراب فصل الصيف رسميا، بجانب وجود أجواء معتدلة خلال ساعات الليل، مشددة على أن هذه التوقعات قابلة للتغير مع دخول عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى 2025

تشير البحوث الفلكية عن أن عيد الأضحى المبارك من المتوقع أن يوافق هذا العام يوم 6 يونيو المقبل، على أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 من الشهر نفسه.

ويقول مركز الفلك الدولي إن يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 هو موعد تحري هلال شهر ذي الحجة 1446 هـ في معظم دول العالم الإسلامي.

ويصيف المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال في هذا اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من مناطق وسط وغرب آسيا ومعظم أنحاء أفريقيا وأوروبا بينما يمكن رؤيته بالعين المجردة من أجزاء واسعة من الأمريكيتين، وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو هو أول أيام شهر ذي الحجة ليكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية الدول الإسلامية.

أيام إجازة عيد الأضحى 2025

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 على النحو الآتي:

– يوم الخميس 5 يونيو 2025 يوافق وقفة عرفات.

– يوم الجمعة 6 يونيو 2025 يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

– يوم السبت 7 يونيو 2025 يوافق ثاني أيام عيد الأضحى.

– يوم الأحد 8 يونيو 2025 يوافق ثالث أيام عيد الأضحى.

– يوم الإثنين 9 يونيو 2025 يوافق رابع أيام عيد الأضحى.