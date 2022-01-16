تفاصيل تهنئة جامعة الفيوم الباحث أحمد خيري على ماجستير تعقيم الآثار

أعلنت جامعة الفيوم مؤخرًا حصول أحد الباحثين المتميزين على درجة الماجستير من الجامعة حيث كان موضوع بحثه هو دراسة تأثير استخدام التعقيم بأبخرة غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز النيتروجين وذلك للنماذج الأثرية المصنوعة من الخشب، حيث كان يدور بحثه حول طريقة تعقيم الآثار المناسبة وفي نفس الوقت الحفاظ عليها، وقد قامت جامعة الفيوم بجميع من فيها بتهنئته على بحثه المتميز والقيّم وفيما يلي نطلعكم على المزيد من التفاصيل.

الباحث أحمد خيري يحصل على الماجستير بجامعة الفيوم

ذكر الباحث أحمد خيري محمد عند مناقشته لمشروع بحثه أن الموضوع الذي قام باختيار كان حلمه طوال الوقت من أجل الحفاظ على الآثار المصرية القديمة الخشبية من التآكل نتيجة لبعض الكائنات الدقيقة التي تقوم بتدمير تلك الأخشاب بصمت وتتلفها مع الوقت إلى أن تفسد تمامًا وقد تندثر كليًا.

ولهذا جاء مشروعه في طريقة الحفاظ على النماذج الأثرية المصرية الخشبية من خلال تعقيمها بأبخرة غاز النيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكربون، وقد أوضح في رسالته طريقة استخدام الغازات الخاملة في التعقيم وتأثير ألوان الغازات المستخدمة على الآثار خاصةً العضوية وذكر آخر الدراسات العلمية التي وجدت في هذا المجال وتاريخ استخدام التعقيم بالغازات الخاملة على الآثار.

جامعة الفيوم توضح من هو الباحث أحمد خيري

وقد أوضحت الجامعة التفاصيل التالية حول الباحث: