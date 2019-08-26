تفاصيل برنامج الكهرباء الموحد المزمع تطبيقه بدءًا من بداية الشهر المقبل بمصر

برنامج الكهرباء الموحد هو أحد مشاريع الحكومة المصرية، وذلك في إطار محاولتها لتطوير الكثير من الخدمات التي تصب في مصلحة المواطن المصري وذلك لتخفيف الأعباء عن الشعب، وفي ذات الوقت الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحسين الأوضاع سواء المعيشية أو الخدمية، وفي هذا الإطار تطرح الحكومة المصرية من بداية شهر سبتمبر المقبل برنامج يستخدمه قارئي العدادات وهو تطبيق إلكتروني تم تصميمه وتطويره من وزارة الكهرباء المصرية، وتم كذلك تدريب موظفي شركة شعاع والمسئولة في الوقت الحالي في كثير من الأماكن على قراءة العدادات المنزلية.

سبب تصميم برنامج الكهرباء الموحد

يعود سبب قيام الحكومة المصرية بتلك الخطوة إلى العديد من الشكاوي السابقة من المواطنين بسبب أخطاء في قراءة العدادات، مما يؤدي إلى مشاكل عديدة ويتم استخدام هذا التطبيق دون أي تدخلات بشرية، حيث أنه سوف يتم من خلال جهاز مزود به تصوير العداد ويقوم البرنامج من خلال تلك الصورة إدخال بيانات صاحب العداد، وكذلك تسجيل القراءة بشكل إلكتروني دون أي تدخلات بشرية وهو ما يؤدي إلى الدقة المتناهية في تلك القراءات.

ومن مميزاته كذلك للمواطنين أنه سوف يجبر القارىء على النزول إلى المواطن في منزله وأخذ القراءة بالفعل، بدلا من اعتماد البعض منهم على قراءات وهمية يتم تسجيلها من خلال متوسط الاستهلاك، وهو ما يؤدي بكل تأكيد إلى أخطاء في القراءة المسجلة.

هذا وتؤكد الحكومة المصرية على أن برنامج الكهرباء الموحد سوف يجعل المواطن المصري يحصل بالفعل على فاتورة كهرباء سليمة 100%، وبدون أي مشاكل أو شكاوي مرة أخرى وهذا ما سوف يلاحظه الجميع مع بدء استخدام ذلك التطبيق من بداية شهر سبتمبر المقبل.

← إقرأ أيضاً: