تفاصيل انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث جامعة قناة السويس

شهدت الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يناير انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة قناة السويس، وهو المجلس الذي جاء برئاسة نائب رئيس الجامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث الدكتورة ماجدة هجرس، وهو المجلس الذي ناقش العديد من التفاصيل الهامة والذي جاء بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا ومديري كافة القطاع، حيث جاءت اهم موضوع نقاشات هذا المجلس في ضرورة الاهتمام المكثف بضرورة زيادة الرسائل العلمية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما جاء في انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث جامعة قناة السويس.

انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث جامعة قناة السويس

ومن خلال المجلس المنعقد يوم الأربعاء في جامعة قنان الرئيس فقد قامت الدكتورة ماجدة هجرس بالتصريح بأن الجامعة برئاسة الدكتور ناصر مندور تقوم ببذل قصارى جهدها وتقدم اهتمام كبير بضرورة زيادة الرسائل العلمية، والعمل على توجيه المشكلات البحثية لكي يتم العمل على خدمة منطقة إقليم القناة وسيناء أيضا، حيث يأتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية في الدولة بضرورة المساهمة في حل المشكلات المجتمعية، ومن خلال هذا المجلس فقد تم الموافقة على تسجيل ما يصل الى 18 رسالة دكتوراه وحوالي 39 رسالة ماجيستير.

اهم تفاصيل مجلس الدراسات العليا والبحوث جامعة قناة السويس

وقد اشارت الدكتورة ماجدة هجرس من خلال المجلس المنعقد في جامعة قناة السويس بأنه من الضروري الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الهامة داخل كافة اللجان لامتحانات الدراسات العليا الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022، بالإضافة الى التنويه على ضرورة التأكد من حصول جميع الطلاب على لقاح فيروس كورونا، مؤكدة على ان عملية التصحيح الالكتروني للامتحانات تتم بشكل موازي لأداء الامتحانات في ذات الوقت.