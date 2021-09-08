تفاصيل الفيلم الكوميدي “من أجل زيكو” الذي يجمع منة شلبي وكريم محمود عبد العزيز

نشر المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام” صورة من كواليس فيلمه الجديد “من أجل زيكو”، وهو فيلم كوميدي يجمع النجمة منة شلبي، بالفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز.

وجمعت الصورة أبطال الفيلم، وهم: منة شلبي، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومخرج العمل بيتر ميمي.

ومن المقرر أن تقدم منة شلبي، خلال أحداث الفيلم دور فتاة شعبية، تسكن داخل إحدى حارات القلعة.

“من أجل زيكو” يشارك في بطولته كلًا من: رانيا منصور، وعمرو عبد الجليل، وكارولين عزمي، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف: مصطفى حمدي الهواري، وإخراج: بيتر ميمي.

يذكر أن آخر أعمال النجمة منة شلبي، فيلم “الإنس والنمس” الذي يعرض حاليًا بالسينمات.

“الإنس والنمس” بطولة: محمد هنيدي، ومنة شلبي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، وصابرين، سيناريو وحوار: كريم حسن بشير، وقصة وإخراج: شريف عرفة.

ويعرض أيضًا للفنان كريم محمود عبد العزيز، حاليًا فيلم “موسى”.

“موسى” بطولة: كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، ومحمد لطفي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من انتاج: “سينرجى فيلمز، نيو سنشري، أفلام مصر العالمية”، تأليف وإخراج: بيتر ميمي.