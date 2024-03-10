تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل المداح 4 أسطورة العودة.. انفجار المحكمة وظهور مميز لـ فتحي عبد الوهاب ودياب

المداح 4.. عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، الذي يجسد بطولته الفنان حمادة هلال ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المداح 4

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المداح 4 بدخول صابر (حمادة هلال)، إلى المحكمة برفقة أمه (حنان سليمان) وشقيقه حسن (خالد سرحان)، والفنانة (هبة مجدي).

تواجد في المحكمة الفنان صبحي خليل.. ثم ظهر الفنان فتحي عبد الوهاب (سميح) في صورة مهيبة ورفقته الفنان محمد دياب، وبمجرد قرع جرس المحكمة تم تفجير المحكمة بالكامل.

وبفلاش باك لمدة شهر، ظهر الفنان حمادة هلال برفقة فتحي عبد الوهاب أثناء توزيع المال والطعام في مولد الحسين.

وأطرب الفنان حمادة هلال المولد بأنشودة بحبك وبريدك وأتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك يا جد الحسين.

وأثنى فتحي عبد الوهاب على صوت المداح صابر، مؤكدا أنه كان يفتقد الخير، ليقاطعمها محمد نجاتي ويستأذن في الحديث لـ صابر، طالبا المساعدة بشأن إحدى المنازل في أسوان تُسمع فيه أصوات غريبة.

وفوجئ صابر المداح بإلحاح من فتحي عبد الوهاب لتلبية الرجل الصعيدي (محمد نجاتي)، بحجة الإسراع في الخيرات.

ظهور مميز للفنانة مي سليم وهبة مجدي

ظهرت الفنانة مي سليم بظهور مختلف ومميز أثناء الحلقة الأولى من مسلسل المداح 4 أسطورة العودة.

أما هبة مجدي وأثناء عودتها إلى الفيوم، فقد رأت كلبا أسود ينهش في الأرض، مما أثار في قلبها الذعر، وشرعت الفنانة حنان سليمان في تهدئتها.

وطار صابر المداح رفقة فتحي عبد الوهاب ومحمد نجاتي إلى أسوان لبحث أمر المنزل الذي يصدر أصواتا غريبة، وصدر من المنزل أصواتا غريبة سمعها صابر المداح والذي سأل عن طفلة صغيرة.

فتاة صغيرة تظهر لصابر المداح: إنت جاي تلحقني

دخل صابر المداح إلى المنزل، ووجد فتاة وتحدث لها، وقاطعه الصعيدي محمد نجاتي (سعيد) بأنه ليس هناك أحد في المنزل، لكن صابر سأله لماذا أنكرت وجود فتاة ابنة شقيقك ومن قتلها؟.

ثم غادر صابر المداح برفقة الطفلة إلى مكان آخر، وبرفقته فتحي عبد الوهاب الي بدا عليه علامات السعادة والفرح.

ودخل المداح مع الطفلة إلى مكان يشبه الكهف، وأشارت إليه لمكان بدأ فيه الحفر ليفاجأة باختفائها، وإغلاق المكان عليه بالكامل، وبدأ صابر المداح في طلب الاستغاثة والنجاة.

وفي صراعه مع علامة من علامات الجن، ظهر أحد ملوك الجن الذي يجسد دوره الفنان محمد دياب الذي شكره على مساعدته في خروجه، ثم خرج صابر من الكهف ليجد نفسه في مكان مهجور دون أناس، ثم نادى صابر على دكتور سميح وحاج سعيد، لكن دون إجابة، أو وجود لأحد في القرية التي هو على أرضها.

وبمكالمة من هبة مجدي، كشفت له عن وجود سميح في الفيوم، والذي تحدث إليه موجها الشكر له قائلا: شكرا يا صاحب العلامة!.

بعدها هبت عاصفة ترابية ورملية كبيرة على صابر في أسوان، طالت منزله في الفيوم، ثم جميع أنحاء البلاد.

ورأى صابر المداح ملحمة بالسيوف أثناء وقوفه في مكانه، بعدها اختفت العاصفة، وظهرت مركب في النيل طلب منه المساعدة، وقال لقائد المركبة إنه كان مع الحاج سعيد شعبان، ليكشف له المراكبي أن الحاج سعيد وافته المنية منذ زمن بعيد، وأن الأرض التي يقف عليها هي أرض مهجورة، وكذلك المنزل الذي زاره مهجور أيضا من زمن.

سقوط الطائرة في المياه بعد ظهور دياب واشتعال جناحها

ظهر الفنان دياب لصابر المداح في الطائرة أثناء رحلة عودته إلى الفيوم، ثم اشتعل الجناح الأيسر للطائرة وتسبب في سقوطها في مياه النيل.