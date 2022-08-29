تفاصيل الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري 3% في مصر
يحاول عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء مصر في هذا التوقيت الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري في مصر، وهي المبادرة التي تم طرحها والتي جاءت بالفائدة المنخفضة والتي حددت بحوالي 3% سنويا، فقد شهدت مبادرة التمويل العقاري إقبال كبير من جانب المواطنين في هذه الفترة، وذلك بالتزامن مع الكثير من الخدمات والتسهيلات التي حرصت على تقديمها الحكومة للمستفيدين من المبادرة، وبشكل هاص الأشخاص المقبلين على شراء الشقق السكنية بنظام التمويل العقاري من جانب الأهالي أو الشركات العقارية الخاصة، وسوف نستعرض الآن طريقة الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري 3%.
مبادرة التمويل العقاري 3% في مصر
وقد كانت الحكومة قد طرحت مبادرة التمويل العقاري لكافة المواطنين الراغبين في الحصول على شقق سكنية، من خلال تسهيلات متعددة جاءت من خلال نسبة فائدة تصل إلى 3%، وهي النسبة الضئيلة التي يسعى إلى استغلالها الكثير من المواطنين.
طريقة الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري 3%
وقد تم تحديد بعض الضوابط والإجراءات والأوراق التي يتم تقديمها لكي يتم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وقد جاءت على النحو التالي.
- يجب أن يتم تقديم صورة من المستندات الخاصة والتي تتمثل في تقديم سجل تجاري حديث، بالإضافة إلى بطاقة ضريبية سارية، وكذلك يتم تقديم عقد تأسيس الشركة.
- إحضار صورة من عقد ملكية الأرض الخاصة بالشركة المالكة والتي يتم تأسيس المشروع عليها، بالإضافة إلى إحضار صورة من ترخيص البناء للعقار.
- كنا يتم تقديم خطاب تحفظ على الوحدة، والذي يكون قد تم طرحه من الشركة والذي يتم توجيهه لصالح البنك بعدما يتم إجراء تنازل أو بيع.
- كما يتم تقديم شهادة بالدخل، والتي تكون معتمدة من جهة العمل وتتضمن قيمة صافي الراتب الشهري.
- يتم تقديم كشف حساب بنكي معتمد عن آخر 6 أشهر والذي يكون محول عليه الراتب.