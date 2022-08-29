تفاصيل الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري 3% في مصر

يحاول عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء مصر في هذا التوقيت الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري في مصر، وهي المبادرة التي تم طرحها والتي جاءت بالفائدة المنخفضة والتي حددت بحوالي 3% سنويا، فقد شهدت مبادرة التمويل العقاري إقبال كبير من جانب المواطنين في هذه الفترة، وذلك بالتزامن مع الكثير من الخدمات والتسهيلات التي حرصت على تقديمها الحكومة للمستفيدين من المبادرة، وبشكل هاص الأشخاص المقبلين على شراء الشقق السكنية بنظام التمويل العقاري من جانب الأهالي أو الشركات العقارية الخاصة، وسوف نستعرض الآن طريقة الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري 3%.

مبادرة التمويل العقاري 3% في مصر

وقد كانت الحكومة قد طرحت مبادرة التمويل العقاري لكافة المواطنين الراغبين في الحصول على شقق سكنية، من خلال تسهيلات متعددة جاءت من خلال نسبة فائدة تصل إلى 3%، وهي النسبة الضئيلة التي يسعى إلى استغلالها الكثير من المواطنين.

طريقة الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري 3%

وقد تم تحديد بعض الضوابط والإجراءات والأوراق التي يتم تقديمها لكي يتم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وقد جاءت على النحو التالي.