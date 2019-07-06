تفاصيل التعريفة الجديدة للمواصلات وأسعار زيادة التعريفة في المحافظات

تعريفه المواصلات الجديدة من العاصمة لجميع المحافظات بعد ارتفاع سعر الوقود اعتمدها اللواء خالد عبد العال كان بيان وزاره البترول والثروة المعدنية و قرار مجلس الوزراء ايضا وشدد محافظ القاهرة على مدير الإدارة العامه للمواقف الأقاليم بالقاهرة بان يضع تعريف الجديد للمواصلات وسوف يقوم بسحب الرخصة لأي سائق لم يتم الالتزام بهذه التعريفة وسوف تتخذ الإجراءات القانونية واكد المحافظ القاهرة بعدم زيادة أسعار الأجور بشكل عشوائي ويتم عن طريق قرار عاجل وفوري فور إعلان القرار الوزاري بتحريك الأسعار وبالفعل كان المحافظ عقد اجتماع عاجل بجميع أعضاء وقيادات الجهاز التنفيذي للمحافظه بحضور اللواء مهندس محمد حنفي السكرتير العام والمهندس مصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد رئيس هيئه النقل العام ورئيس السر فيس ومدير الإدارة العامه للمواقف الأقاليم بأن أسعار الأجور سوف تزيد 15 في المئة ولا تقبل الزيادة واكد المحافظ بان يوجد مراقبه شديده على جميع مواقف السيارات للتأكد من أن السائقين لن يقومون باستغلال الغلال ويقومون بالغلاء اكثر من المحدد في الاجتماع الرسمي وهذا للتخفيف عن كاهل المواطنين ولذلك قاموا بتحديد أسعار المواصلات الداخلية بين المراكز والقرى والأحياء ( التاكسي – والسير فيس ) و عربيات الأجرة بين كل محافظه وهذا بعد قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين بدا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة وهذه الخطوة خطوه ضمن برنامج ألإصلاح الاقتصادي الذي تنتهي جوه الحكومة ورؤية 2030 ويضم إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ارتفاع الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين و تعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية والمعاشات النقدية واليك الجداول التالية توضح تعريفه المواصلات الجديدة.

بيان زيادة تعريفه المواصلات الجديدة