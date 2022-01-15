تفاصيل اكتشاف مقبرة أثرية تعود للعصر اليوناني الروماني غرب أسوان تضم 20 مومياء

شهدت الساعات الأخيرة اطلاق بيان رسمي من قبل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتضمن بعض التفاصيل الهامة التي جاءت باكتشاف مقبرة اثرية تعود الى العصر اليوناني والتي تضمنت عدد كبير من المومياء التي وصل عددها الى 20، والتي تم اكتشافها في غرب اسوان من خلال ما قامت به البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة في محيط ضريح الاغاخان، وذلك في المنطقة الغربية من أسوان، وهو الحدث المصري الهام في اطار استمرار الحصول على الاثار المصرية في العديد من المحافظات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما تم الإعلان عنه بخصوص هذه المقبرة الاثرية في غرب أسوان.

اكتشاف مقبرة أثرية في غرب اسوان تعود الى العصر اليوناني

وجاء البيان الذي تم طرحه من قبل الأمين العام لمجس الأعلى للأثار بالقيام رسميا باكتشاف مقبرة أثرية في عرب اسوان من خلال البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة التي تعمل في منطقة ضريح الاغاخان، حيث جاءت هذه البعثة برئاسة الدكتورة باتريسيا بياسينتينى أستاذه علم المصريات بجامعة ميلانو، وهي البعثة التي جاءت خلال موسم الحفائر الماضي، حيث قام بالكشف عن التفاصيل الخاصة بالمقبرة التي جاءت تتضمن عددٍ كبير من المومياء التي يرجع أصولها الى العصر اليوناني.

تفاصيل المقبرة الاثرية في غرب اسوان

وجاءت المقبرة الاثرية التي تم اكتشافها تتكون من جزأين، جاء الجزء الأول فوق الأرض، أما هم الجزء الثاني فجاء منحوت في الصخر، حيث جاء الجزء الأول عبارة عن بناء مصنوع من الحجر الرملي وكذلك الطوب اللين، والجزء الثاني عبارة عن مدخل الى الفناء الذي جاء به أربعة حجرات تتضمن 20 مومياء تأتي معظمها في حالة جيدة من الحفظ، حيث جاءت هذه المقبرة تتضمن اكثر من أسرة.