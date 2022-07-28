تفاصيل استقبال الطلاب الحاصلين على المركز الثالث على مستوى الجامعات بحضور رئيس جامعة كفر الشيخ

شهدت الساعات الأولى من اليوم استقبال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، وقد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات التابعين للجامعة، وهو الطلاب الذين تمكنوا من الفوز بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية للأولمبياد، وذلك بخصوص الأولمبياد الخامس الذي تم إطلاقه في قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي خلال الأيام الأخيرة والذي قد تم عقده من خلال المجمع الخاص بالفنون والثقافة بجامعة حلوان، وقد جاء عقده رسميا تحت إشراف ورعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أبرز ما جاء في استقبال الطلاب اليوم.

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل الفائزين بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية

وقد تم استقبال الطلاب الحاصلين على المركز الثالث على مستوى كافة الجامعات المصرية اليوم من قبل رئيس جامعة كفر الشيخ، وهو الاستقطاب الذي جاء بحضور الدكتور أسامة أبو سعده عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وقد جاء كذلك بحضور هيئة الإشراف العلمي التي جاءت برئاسة المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة الدكتور عمرو أبو هاني والدكتور رضا مبروك، كما شهد هذا الاستقبال كذلك حضور المهندس معتصم دراز والطلاب عبد الرحمن جبريل ومروان سميح وجهاد النزهي.

تفاصيل استقبال الطلاب الحاصلين على المركز الثالث على مستوى الجامعات

ومن خلال هذا الاستقبال الحافل اليوم قد هنأ رئيس جامعة كفر الشيخ كافة الطلاب الفائزين على مجهودهم الرائع وعلى المركز الذين تمكنوا من تحقيقه، كما قد أشار من خلال حلوه اليوم إلى حرصه الدائم على عملية دعم ورعاية الجامعة للطلاب المبتكرين، وذلك في جميع التخصصات بشكل عام، وذلك في إطار العمل على دعم نظام التحول الرقمي في مصر بشكل عام ورؤية مصر 2030 للتنمية، وحرصه ودعمه المستمر الابتكار.