تفاصيل إعتداء الشرطة الرومانية على مواطن مصري في المطار ووزارة الهجرة تصدر بيان توضح فيه الحقيقة كاملة

تواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع الملحق الدبلوماسي صلاح عبدالمقصود سفير جمهورية مصر العربية في رومانيا، بخصوص أزمة المواطن مصري داخل الطائرة الرومانية، حيث تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو يظهر محاول الشرطة الرومانية توقيف مصري واعتقاله، دون الإعلان عن أسباب ذلك.

وحسب بيان لوزارة الهجرة، اليوم الجمعة، صرح السفير الخاص بمصر في دولة رومانيا، أن الموقف وقع داخل الطائرة ببوخارست محطة الترانزيت التي كانت بها رحلة الراكب المصري وزوجته المغربية الجنسية، والذين كانوا يستقلون طائرة الخطوط الرومانية في طريقهم من دولة فرنسا إلى القاهرة.

وأكمل: حدثت مشاجرة بين طاقم الطائرة والسيدة الراكبة المغربية “زوجة المواطن المصري”، نظرا لوضعها حقيبتها الخاصة على باب الطوارئ الذي تصادف جلوسها بجواره، الأمر الذي اعتبره طاقم الطائرة خطرا لسلامة وأمن الركاب على الطائرة ومتعارضا مع سلوكيات توفير حماية الرحلة،خاصة بعد أن رفضت تغيير المقعد إلى مكان آخر.

وتابع “عبدالمقصود”، أن الموقف تحول من حديث إلى شجار مع المواطن المصري وزوجته المغربية، مما أدى إلى استدعاء طاقم الطائرة لسلطات أمن مهبط الطائرات، التي أجبرت العائلة على ترك الرحلة وإلغاء التذكرة.

وتوجه السفير المصري برومانيا إلى المطار محل الاقعة فور إبلاغه بالأمر، حيث وجد أن الراكب قد غادر من رومانيا إلى مصر عبر الخطوط التركية نزولا إلى شرم الشيخ ثم القاهرة، ونوه عبد المقصود إلى ان السفارتين المصرية والمغربية يتابعون التحقيقات الجارية مع السلطات المعنية لمعرفة كافة تفاصيل الحادث وما ستسفر عنه التحقيقات، وإطلاع الوزيرة على تطور سير التحقيقات في ذلك الشأن.

مثلما تواصلت وزارة الهجرة مع أعضاء الجالية المصرية في رومانيا، للتأكيد على متابعة الوزارة بأي حادث يتعرض له أي مواطن في الخارج حتى إذا كان حالة فردية أو حادث عارض، مشددةً على استمرار متابعة الموقف مع السفارة المصرية برومانيا لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بالحادث وما ستسفر عنه.