تفاصيل| أماكن معارض ومنافذ بيع حنفيات موفرة للمياة بجميع المحافظات

قامت اللجنة الوزارية التي شكلت مبادرة ترشيد الإستهلاك للمياه، مبادرة “نقطة مياه تساوي الحياة“، الفعاليات بالتوعية للترشيد والعمل على تركيب قطع موفرة للحنفيات وهذا بعمل زيارة إلى القطاعات الحكومية بالدولة وشرح البرنامج وطريقة تركيب القطعة الموفرة.

وبدأت اللجنة الفنية، بأول زيارة لها إلى شركة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، وقام المسئول بوزارة الإنتاج الحربي، ماجد عبد المجيد، بشرح آليات المبادرة وطرق تفعيلها بعد التنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة والتوعية.

والتقى مسئول الحملة في الإنتاج الحربي، ماجد عبد المجيد، مع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في القاهرة، المهندس عاد حسن زكي، ليتم البحث عن طرق التنفيذ لبنود هذة المبادرة، كما التقى مع عدد من مسئولي وموظفي الشركة لشرح السبل للتطبيق الفوري.

حيث أن المبادرة تضمنت قيام وزارة الأوقاف المصرية، بالتركيب الفعلي لـ القطع الموفرة للمياه في نحو الـ 200 ألف مسجد، كانت البداية في المساجد الكبرى، والشروع في التوعية من خلال الدروس والمنابر في المساجد والملتقيات العامة والإعلام، على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوفير هذة القطع والقيام بتركيبها في القطاعات الحكومية، وجاء دور وزارة الري بتقديم الدراسات اللازمة وتوفير كافة التسهيلات الفنية.

حيث أن اللجنة الوزارية، تعمل على توفير القطع الموفرة عبر نحو الـ 21 منفذاً ومعرضاً، تم توزيعها على نحو الـ 16 معرض كبير، ونحو الـ 7 من المنافذ الصغرى، تعمل على بيع صنابير مياة موفرة وقطع موفرة من خلال منافذ أماكنها كالآتي:

• محافظةالقاهرة: البيع في كافة منافذ ومعارض وزارة الإنتاج الحربي، معرض رمسيس، معرض التحرير، معرض جسر السويس، معرض روكسي.

• محافظة الجيزة: البيع بـ معرض السلع المعمرة، معرض الإنتاج الحربي بمزرعة الهرم في عمارات الضباط، معرض الاستانليس، معرض الإلكترونيات، معرض الألمومنيوم.

• محافظة القليوبية: البيع في معارض الإنتاج الحربي في بنها، معارض الإنتاج الحربي في شبرا الخيمة،معارض الإنتاج الحربي في دمنهور، معرض الإنتاج الحربي في طنطا.

• محافظة الإسكندرية: البيع في معرض مصطفى كامل – عمارات الضباط، معرض الإنتاج الحربي بلوران – شارع فؤاد، من خلال قطاعات المعارض والتسويق في مدينة نصر، معرض طريق الحرية.

كما يجري العمل على توزيع قطع موفرة للمياه من خلال نحو الـ 7 منافذ وهي: العاشر من رمضان، وشبرا،وشبرا المظلات، وبنها، والبالون، ولاتي تحمل تلك الأماكن اسم “منافذ بنها للصناعات الإلكترونية”.