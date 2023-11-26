تفاصيل آخر مكالمة للفنان الراحل طارق عبد العزيز مع نهال عنبر.. وأمير كرارة ينعيه بكلمات مؤثرة

بعد إعلان وفاته رسميًا قبل قليل، قالت الفنانة نهال عنبر، إنه سيتم تحديد كافة التفاصيل الخاصة بموعد صلاة الجنازة والدفن ومراسم العزاء خلال الساعات المقبلة، معبرة عن حزنها وصدمتها فور تلقيها خبر وفاة الفناة طارق عبد العزيز الذي وافته المنية أثناء تصويره أحد المشاهد بمسلسل “وبينا اتنين”.

آخر مكالمة للفنان طارق عبد العزيز قبل وفاته بدقائق.. وأمير كرارة ينعيه بكلمات مؤثرة

وفاة الفنان طارق عبد العزيز

وأضافت الفنانة نهال عنبر أنها كانت تربطها علاقة صداقة قوية مع الفنان الراحل، مطالبة الجميع الدعاء له بالرحمة وأن يلهم أهله وحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان، لافتة إلى أن آخر مكالمة دارت بينهما قبل أيام، كانت صحته جيدة جدًا وتحدث معها كثيرًا.

ونعي الفنان أمير كرارة

ومن جانبه، نعى الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا قبل قليل، إثر إصابته بأزمة قلبية، ونشر بوست نعي رسمي، وسط تعليقات كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي:

لا حول ولا قوه إلا بالله البقاءلله في الفنان الخلوق طارق عبد العزيز pic.twitter.com/5O3HJhge7n — Amir Karara (@AmirKarara) November 26, 2023

كان الفنان طارق عبد العزيز، قد أجرى جراحة في القلب خلال الصيف الماضي، وطمئن وقتها محبيه وجمهوره، قائلًا: “اللهم لك الحمد دائمًا وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق”.