تغيير مخيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 20-12-2022

في الفترة الأخيرة يتعرض سعر الدولار في جمهورية مصر العربية للتقلب المستمر والكثير من الأشخاص حاليًا يرغبون في معرفة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر باستمرار نظرًا لانتشار الأقاويل التي قفزة كبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وهذا يثير الخوف لدى الكثيرين بسبب تأثير الارتفاع على أسعار السلع، واليوم عبر موقع نجوم مصرية سنتناول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مصر

يتعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء للتباين حيث أن السعر غير مستقر على الإطلاق لأن الجميع يترقب اجتماع البنك المركزي القادم، ومن ناحية أخرى أكد بنك الاستثمار الأمريكي جولدن ساكس أن نموذج الصرف الحقيقي دليل على ان قيمة الجنيه المصري أمام الدولار مبالغ فيه، كما أشار إلى أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء دليل على واضح على نقص السيولة في القطاع النقدي وذلك ناجم عن تعرض ميزان المدفوعات للضعف.

ووصل سعر الدولار اليوم في السوق الموازي للبنك المركزي المصري والبنوك الرسمية حيث يتراوح اليوم بين 32 إلى 38 جنيه مصري وفي محافظات أخرى وصل سعر الدولار في عدد من محافظات مصر إلى 38 جنيه في السوق السوداء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

وصل سعر الريال السعودي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري للبيع 6.56 جنيه أما للشراء وصل السعر إلى 6.56 جنيه للبيع في نهاية تداولات يوم الماضي، ومن ناحية أخرى وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري للشراء إلى 6.7044 أما السعر للبيع 6.7142.