تغييرات مناخية وحياة كريمة وهجرة.. أبرز الملفات والمشكلات على طاولة 13 وزيراً جديداً

أعلن مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، موافقته على تغيير وزاري بطلب من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وشملت عملية إجراء التعديلات الوزارية الجديدة 13 حقيبة وزارية كل منها تحمل ملفات ومشاكل يتسلمها الوزير الجديد مع مهامه بمقر الوزارة، ويرصد موقع «نجوم مصرية» أهم المشكلات والملفات الهامة التي ستطرح على طاولة الوزراء الجدد حتى يتمكنوا من حلها.



وتتضمن التعديلات الوزارية، تولي كل من الدكتور رضا حجازي وزارة التعليم والتعليم الفني، الدكتور هاني سويلم وزارة الري، خالد عبد الغفار وزارة الصحة، أيمن عاشور وزارة التعليم العالي، سهى سمير ناشد وزارة الهجرة، أحمد عيسى أبو حسن وزارة السياحة والآثار، الفريق محمد عباس حلمي وزارة الطيران، حسن شحاتة وزارة القوى العاملة، نيفين الكيلاني وزارة الثقافة، محمود عصمت وزارة قطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين وزارة الإنتاج الحربي.

وزارة التعليم والتعليم الفني

وتأتي في المقدمة وزارة التعليم والتعليم الفني، التي تولى حقيبتها الدكتور رضا حجازي، خلفًا للدكتور طارق شوقي، ومن أبرز الملفات الهامة التي تقع على عاتق الوزير الجديد، وهي كالتالي:

تطبيق المناهج الجديدة على الصف الخامس الابتدائي.

إكمال خطة تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد.

إكمال خطة تطوير التعليم الفني.

إكمال خطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وزارة الري والموارد المائية

وتعتبر وزارة الري والموارد المائية التي تولى حقيبتها الدكتور هاني سويلم خلفًا للدكتور محمد عبد العاطي من أهم الوزرات، حيث تأتي أبرز الملفات التي تقع على عاتق الوزير الجديد كالتالي:

تأمين الموارد المائية بشكل يضمن وصولها للشعب المصري

تأمين مشروع «سد النهضة» لتشكيله خطر على حصة مصر والسودان من مياه النيل.

كيفية التعامل مع التغيرات المناخية التي تؤثر على الشواطئ بنحرها الدائم لخط الشاطئ.

وزارة الصحة والسكان

وجاءت وزارة الصحة والسكان الذى تولى حقيبتها الدكتور خالد عبد الغفار خلفًا للدكتورة هالة زايد، بملفات هامة وعديدة تقع على عاتق الوزير الجديد، وهي كالتالي:

إكمال المبادرات الرئاسية وأبرزها «100 مليون صحة» و«صحة المرأة» و«قوائم الانتظار» و«حياه كريمة».

تكثيف الجهود من أجل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

إجراءات الحجر الصحي في جميع المطارات والموانئ من أجل الحد من الجوائح العالمية وعلى رأسهم فيروس كورونا المستجد وفيروس جدري القرود

السعي إلى تحديث بروتكولات العلاج طبقاً للمستجدات العالمية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إكمال التدريب الطبي المستمر لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

إكمال خطة الدولة في إنتاج اللقاحات بشكل يكفي جميع المصريين.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وتأتي وزارة التعليم العالي التي تولى حقبتها أيمن عاشور خلفًا للدكتور خالد عبد الغفار في مقدمة الوزرات التي تحمل ملفات هامة تقع على عاتق الوزير الجديد، وهي كالتالي:

تناول مستجدات ملفات الجامعات الأهلية التابعة لـ الجامعات الحكومية.

دراسة البرامج الدراسية الجديدة ومدى استجابتها لاحتياجات سوق العمل.

متابعة رقمنه الجامعات المصرية, ودراسة ملف الجودة بالجامعات والمعاهد.

تناول مستجدات ملف الطلاب الدارسين بالجامعات المصرية.

وزارة الهجرة

وجاءت أبرز ملفات وزارة الهجرة التي تولتها السفيرة، سهى سمير ناشد خلفًا للسفيرة نبيلة مكرم، كالتالي:

إيجاد حلول لمشاكل العمالة بالخارج.

الحد من الهجرة غير الشرعية.

التواصل مع المصريين في الخارج وتعزيز الجانب الوطني في شخصيتهم.

وزارة السياحة والآثار

يقع على عاتق وزارة السياحة والآثار التي تولى حقيبتها أحمد عيسى أبو حسن خلفًا للدكتور خالد العناني، عدة ملفات هامة وهي:

افتتاح المتحف المصري الكبير

انعقاد مؤتمر المناخ (( cop 27)) بمدينة شرم الشيخ

وزارة الطيران المدني

وتأتي أبرز الملفات التي تقع على عاتق وزارة الطيران التي تولى حقيبتها الفريق محمد عباس حلمي خلفًا للطيار محمد منار كالتالي:

متابعة ملف تطوير المطارات الذي كان بحوزة قائد السلاح الجوي.

متابعة ملف إنشاء شركة طيران جديدة إير سفنكس.

متابعة ملف إعادة هيكلة شركة مصر للطيران.

وزارة القوى العاملة

ويأتي أبرز الملفات التي تقع على عاتق وزارة القوى العاملة التي تولى حقيبتها حسن شحاتة خلفًا لمحمد سعفان، وتتضمن:

الملفات التشريعية المتعلقة بقانون العمل.

تعديلات قوانين المنظمات النقابية و التأمينات والمعاشات

وزارة الثقافة

أما عن الملفات وزارة الثقافة التي تولت حقيبتها نيفين الكيلاني خلفًا للدكتور إيناس عبد الدايم فهي تتضمن:

إكمال الاستعدادات للدورة الأتية من معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2023.

إكمال مشروع “سينما الشعب ” بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

افتتاح الدورة الـ 29 من مهرجان المسرح التجريبي.

وزارة قطاع الأعمال

ويأتي أبرز الملفات التي تقع على عاتق وزارة قطاع الأعمال العام التي تولى حقيبتها محمود عصمت خلفًا لهشام توفيق، كالتالي:

متابعة ملف إنتاج السيارات الكهربائية المدعمة من القيادة السياسية لأهميتها.

إكمال خطة تطوير الغزل والنسيج, والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 23 مليار جنية.

متابعة مشروع التحول الرقمي في الشركات, والذي يعد طرفة جديدة في تاريخ الشركات.

وزارة الإنتاج الحربي

ونختتم بأبرز الملفات التي تقع على عاتق وزارة الإنتاج الحربي التي تولى مهامها اللواء محمد صلاح الدين خلفًا للواء محمد أحمد مرسي وتتضمن: