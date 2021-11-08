تعليمات محافظ الشرقية بشأن عملية تسليم كروت الفيزا على مستفيدي تكافل وكرامة

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتصريح أنه لا يزال جاري توزيع عدد يبلغ 142743 «كارت ميزة» جديد على المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، والذي تكلفت به وزارة التضامن الاجتماعي توجيهاً من رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي من أجل توفير حياة كريمة ومناسبة للأسر التي تعاني من كثرة الحاجة، إضافة إلى أنه يتمتع بها كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والذين لا يحصلون على معاشاً بشكل دوري.

تعليمات استلام كارت الفيزا ضمن الإجراءات الوقائية

وصرح محافظ الشرقية أن التوزيع سيكون من خلال الإدارات الحكومية والوحدات الاجتماعية على مستوى محافظة الشرقية كاملة، وبرعاية مديرة التضامن الإجتماعي، كما أكد ممدوح غراب على سرعة تسليم كارت الفيزا للمستحقين والقيام بكل الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وذلك أثناء عملية تسليم كارت الفيزا إلى المستحق، وكان هذا التشديد حرصاً على سلامة المواطنين ضد انتشار فيروس كورونا وغيره من الأوبئة.

وحث محافظ الشرقية رؤساء المراكز والأحياء على ضرورة التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي من أجل القيام بعملية التطهير والتعقيم اللازمة لكافة الإدارات الاجتماعية التي يتم من خلالها توزيع كروت الفيزا على المواطنين.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي يتسلم كروت فيزا تكافل وكرامة

ووضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السيد عبدالحميد الطحاوي أنه تم استلام للمديرية لعدد 72604 كارت ميزة لمستفيدي تكافل، وعدد 70139 لمستفيدي كرامة، بإجمالي يصل إلى 142743 كروت ميزا لتكافل وكرامة شاملين للأرقام السرية الخاصة بكل منهم، وسيتم تسليمهم على نطاق 19 إدارة اجتماعية بالمحافظة.

وبين وكيل الوزارة أن هذا الكارت يشبه الكارت البنكي، حيث من الممكن استخدامه بماكينات ال ATM للسحب والإيداع اليسير، وأيضا يوفر خدمات دفع فواتير الكهرباء والمياه من خلاله دون أي رسوم وعدم الإلتزام فقط بمكاتب البريد حيث من الممكن أن يواجه بعض الناس من ذوي الإعاقة أن يقوموا بتلك الإجراءات.