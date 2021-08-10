تعليق ياسمين الخطيب على الفيديو المتداول لها: الأمر لا يستحق كل هذه الضجة!

علقت المذيعة والكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، على الفيديو المتداول لها، والانتقادات الشديدة التي نالتها، بعد سؤالها الذي وجهته للمأذونة في عقد قرانها أول أمس: “اشمعنى على مذهب أبو حنيفة؟”.

وكتبت ياسمين الخطيب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشور توضح فيه وجهة نظرها من السؤال الذي وجهته للمأذونة، حيث قالت أنها سألت والدها وهي في فترة المراهقة “هو إحنا على مذهب أبو حنيفة؟” فنصحها بأن تقرأ كتاب اسمه “الملل والنحل” لتختار هي، فقالت أنها قرأت الكتاب ولم تفهمه، وعندما أصبحت شابة سألت شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت، عن مذهبه فقال لها: “أنا مسلم وكفى”.

وأضافت ياسمين، أنها انطلاقًا من المبدأ ذاته سألت المأذونة لماذا مذهب أبو حنيفة؟ ولماذا لم نقول: “على مذهب رسول الله؟”، فجاء رد المأذونة: أن هذه هي الصيغة الرسمية للزواج بالقانون المصري.

واختتمت ياسمين، كلامها أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة، بسبب انتشار الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضها لكثير من الانتقادات اللاذعة.

واحتفلت ياسمين الخطيب، أول أمس الأحد، بزفافها على رجل الأعمال الشاب رمضان حسني، في حفل أقيم بفندق “رويال مكسيم بالاس كمبنسكي” بالقاهرة، واقتصر على حضور أسرة العروسين، وبعض الأصدقاء المقربين فقط.