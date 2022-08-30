تعليق هام من الرئيس السيسي حول أزمة العراق

يتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باهتمام بالغ، الموقف الراهن في العراق، وذلك حسبما ذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر حسابه على موقع التواصل فيس بوك.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي “أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق، وأحزنني ما آلت اليه التطورات الحالية في هذا البلد الشقيق الذي تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوة والعروبة”.

وتابع الرئيس السيسي “أؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، أدعو كافة الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار، وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين”.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس برهم صالح رئيس العراق الشقيق.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال، على دعم مصر الكامل للعراق في ظل الظروف الحالية.

وشدد على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار حفاظًا على أمن واستقرار وسيادة البلاد، مع استعداد مصر بجانب الأشقاء العرب في المساهمة بأي جهد مشترك لإنهاء أي تصعيد ومواجهات.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن خالص التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم مصر التاريخي المتواصل للعراق، مثمنًا العلاقات المتميزة بين الجانبين والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.