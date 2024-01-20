تعليق هالة صدقي على طرح فيلمها بالتزامن مع فيلمَي يسرا وليلى علوي

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بطرح فيلهما السينمائي الجديد “الملكة”، والذي تم طرحه في دور عرض السينما يوم الأربعاء الماضي.

الفنانة هالة صدقي - صورة أرشيفية

وعن منافستها لصديقتيها يسرا وليلى علوي بالتزامن مع عرض فيلم مقسوم للفنانة ليلى علوي، وليلة العيد للنجمة يسرا، قالت الفنانة هالة صدقي خلال لقائها ببرنامج “عرب وود”، “ولا عمري فكرت ولا جه في بالي ولا بال أي واحدة فينا، أي واحدة فينا تنجح فده نجاح لجيلي كله، ودي حاجة تبسطني وتفرحني، وعمري ما فكرت بالشكل ده أبدًا”.

وتابعت: “أنا بفرح لكل واحدة فيهم زي ما بفرح لنفسي، والشغل شغل مالوش علاقة، وأنا بتمنى النجاح للسينما”.

جدير بالذكر، أن الفنانة هالة صدقي احتفلت بالعرض الخاص لفيلمها الجديد “الملكة” يوم الأربعاء الماضي بحضور الفنانة إلهام شاهين، وبوسي شلبي، ودنيا، ودينا.

فيلم “الملكة”، من بطولة الفنانة هالة صدقي ورانيا يوسف وشيرين رضا وباسم سمرا وعارفة عبدالرسول وكريم عفيفي وأوس أوس، ومن تأيف هشام هلال، وإخراج سامح عبدالعزيز.