تعليق ناري من عمرو أديب على مشهد طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية

تحدث الإعلامي عمرو أديب، أثناء تقديم حلقة مساء السبت من برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة mbc مصر، عن فيديو طرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد الإفريقي، وكان له تعليقا قويا. ماذا قال؟.

عمرو أديب: ما علاقة الوفد الإسرائيلي بالقمة الإفريقية؟!

تعجب الإعلامي عمرو أديب من وجود وفد إسرائيلي في القمة الإفريقية وقال: لا هي دولة إفريقية ولا هي عضو في الاتحاد الإفريقي ولا أي شيء، لماذا تحضر هذه القمة؟.

وتابع: هي لها تدخلات وأمور أخرى في شؤون بعض الدول الإفريقية، لكن هذا لا يمنحها الحق أن تحضر أو يراقب وفدها القمة الإفريقية.

وأردف: عندما علم عدد من ممثلي الدول الإفريقية بوجود المندوبة الإسرائيلية في القاعة؛ طلبوا من الأمن طردها.

وعبر عمرو أديب عن دهشته من رد فعلها قائلا: شوفوا الفيديو ولا حظوا مدى إصرارها على عدم الخروج وتمسكها الشديد بالبقاء داخل القاعة.

واختتم: لا أعرف سبب وجود وفد من هذه الدولة داخل اجتماع الاتحاد الإفريقي، ووجه رسالة للوفد الإسرائيلي قائلا؛ أنتم غير مرغوب فيكم.