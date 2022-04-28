تعليق مفاجئ من شيرين رضا على ظهورها بمسلسل “الكبير أوي 6”

حلت الفنانة #شيرين_رضا ضيفة على مسلسل “#الكبير_أوي”، وشاركت بالحضور في “مهرجان المزاريطة” حيث أبدت إعجابها وسعادتها بهذه التجربة وبمشاركتها الظهور مع الفنان #أحمد_مكي في مسلسل “#الكبير_أوي_6”.

تعليق شيرين رضا على مشاركتها في مهرجان المزاريطة السينمائي

أعلنت شيرين رضا عبر حسابها على موقع التواصل #إنستجرام عن سعادتها البالغة بالمشاركة ولقاء احمد مكي بقولها:

“وانتهى الإنتظار أخيرًا.. ذهبت إلى مهرجان مزاريطة السينمائي الدولي، وكان من دواعي سروري لقاء الكبير“.

شيرين رضا ضيفة على مهرجان المزاريطة

وقد شاركت شيرين رضا معجبيها ومتابعيها على #إنستجرام مجموعة من الصور، وفيديو تظهر فيه بملابس السهرة، وهي داخل توكتوك في أحد المناطق الريفية.

وداعبت شيرين متابعيها قائلة:

“خمنوا أنا رايحة فين؟.”

متابعي شيرين رضا يتفاعلون معها على إنستجرام

وتركت لجمهورها التعليق، فيما وردت لها مئات التعليقات الطريفة، ومنها أنا ذاهبة لمهرجان المزاريطة، وهو أحد الفاعليات التي تقام في المزاريطة ضمن أحداث مسلسل الكبير قوي الجزء السادس.

مسلسل “الكبير أوي 6” ونجاح يستحقه

وقد لاقى المسلسل نجاحا كبيرا كأحد المسلسلات الكوميدية الخفيفة التي تناسب العرض في شهر رمضان المبارك، حيث اهتم بعرض الكثير من الطرائف والمشاهد الكوميدية بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

فريق عمل مسلسل “الكبير أوي 6”

المسلسل من تأليف #مصطفى_صقر، وأخرجه #أحمد_الجندي، ومن بطولة الفنان أحمد مكي، يشاركه البطولة عدد من الفنانين هم #بيومي_فؤاد، #ليلى_عز العرب، #هشام_إسماعيل، #محمد_سلام، #رحمة_أحمد، حسين أبو حجاج وآخرين.

الفنان #هشام_ماجد يشيد بمسلسلي “الكبير أوي” و”#مكتوب_عليا”

في نفس السياق أعلن الفنان المحبوب هشام ماجد عن سعادته بمشاهدة مسلسل “الكبير أوي” ومسلسل “مكتوب عليا” ووصفها بأنها من أفضل الأعمال الكوميدية التي قدمتها الشاشة هذا العام.

وكتب عبر حسابه على #فيسبوك:

“تحية خاصة لكل صحابي الجامدين أوي على جرعة الضحك العنيفة اللي قدموهالنا في رمضان”.

ويحقق مسلسل “الكبير أوي” نجاحا ساحقا في الموسم السادس، وكان لتقديم الوجه الجديد “رحمة أحمد” في دور “#مربوحة” اكتشاف حقيقي وأحد عوامل نجاح الجزء السادس، إلى جانب مجموعة الفنانين المبدعين، وضيوف الحلقات الذين أضافي الكثير من الحيوية والتشويق.

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