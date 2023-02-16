أخبار مصر

تعليق قوي من إبراهيم عيسى بعد الهجوم على صورة زوجة محمد صلاح

محمد مختار

بعد موجة من الانتقادات تعرض لها نجم المنتخب الوطني، محمد صلاح؛ بسبب صورة عائلية له مع أحد النجوم العالميين، رد الإعلامي إبراهيم عيسى على كل من انتقد صورة زوجة محمد صلاح. ماذا قال؟.

إقرأ أيضاً:

كريم فهمي: أزمة منتصف العمر مأخوذ من قصة حقيقية وهذا سر لقب “فوزي”

بسبب فانوس “الكبير أوي” بلاغ ضد مول شهير من جانب محامي أحمد مكي

إبراهيم عيسى: التدين لا يقول لك كن سباب لعان

قال الكاتب إبراهيم عيسى، أثناء تقديم برنامج حديث القاهرة، عبر شاشة القاهرة والناس: هناك بعض الناس يظنون أن التدين يتطلب منهم أن يكونوا سبابين شتامين، ظن منهم أن في ذلك دفاعا عن الدين.

وتابع: التدين يفرض عليك أن تكون شخص مهذب وعلى خلق، وأن تكون تصرفاتك بعيدة كل البعد عن “قلة الأدب”.

قد يهمك:

إلهام شاهين تتعرض للنقد بعد عملية تجميل فاشلة صدمت الجمهور “ليه عملتي في نفسك كده” 

بعد التنمر عليها كايلا رامي رضوان ترقص مع أحمد سعد في أحد حفلات الزفاف شاهد الفيديو

وأردف: تعليق بعض من مدعي التدين على صورة عائلة محمد صلاح مع الممثل الإنجليزي، به كم من “الانحطاط” غير طبيعي، وليس له علاقة بالدين.

وأضاف: لا يوجد حرف واحد في القرآن أو السنة يدفع أي شخص لأن يكون سبابا بهذه الطريقة، أو يتقول على الناس، أو يخوض في حياتهم الشخصية.

واختتم: التدين الحقيقي يملي عليك أن تكون رحيما مع الناس، وإذا رأيت شخصا يسلك سلوكا لا يتماشى مع الدين؛ يجب عليك أن تدعو له بالهداية وتنصحه لا أن تسبه وتلعنه.

Avatar of محمد مختار
محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

عرض التعليقات (2)