تعليق قوي من إبراهيم عيسى بعد الهجوم على صورة زوجة محمد صلاح

بعد موجة من الانتقادات تعرض لها نجم المنتخب الوطني، محمد صلاح؛ بسبب صورة عائلية له مع أحد النجوم العالميين، رد الإعلامي إبراهيم عيسى على كل من انتقد صورة زوجة محمد صلاح. ماذا قال؟.

إبراهيم عيسى: التدين لا يقول لك كن سباب لعان

قال الكاتب إبراهيم عيسى، أثناء تقديم برنامج حديث القاهرة، عبر شاشة القاهرة والناس: هناك بعض الناس يظنون أن التدين يتطلب منهم أن يكونوا سبابين شتامين، ظن منهم أن في ذلك دفاعا عن الدين.

وتابع: التدين يفرض عليك أن تكون شخص مهذب وعلى خلق، وأن تكون تصرفاتك بعيدة كل البعد عن “قلة الأدب”.

وأردف: تعليق بعض من مدعي التدين على صورة عائلة محمد صلاح مع الممثل الإنجليزي، به كم من “الانحطاط” غير طبيعي، وليس له علاقة بالدين.

وأضاف: لا يوجد حرف واحد في القرآن أو السنة يدفع أي شخص لأن يكون سبابا بهذه الطريقة، أو يتقول على الناس، أو يخوض في حياتهم الشخصية.

واختتم: التدين الحقيقي يملي عليك أن تكون رحيما مع الناس، وإذا رأيت شخصا يسلك سلوكا لا يتماشى مع الدين؛ يجب عليك أن تدعو له بالهداية وتنصحه لا أن تسبه وتلعنه.