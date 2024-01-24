‎تعليق غريب من أصالة بعد فوزها بجائزة أفضل مطربة في Joy awards

أعربت المطربة السورية أصالة نصري، عن بالغ سعادتها بفوزها بجائزة “أفضل مغنية” في حفل joy awards 2024، الذي أقيم مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.

أصالة من حفل Joy awards - مصدر الصورة: انستجرام

ونشرت المطربة أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” صورة لها من الحفل وهي تحمل الجائزة، وعلّقت عليها قائلة: “joy awards 2024 حدث عظيم بقلب الرياض، تعلمت من جديد أكثر من اللي كنت بعرفه، تعلّمت أتنافس مع حالي، وأطوّر كل الوقت من حالي، تعلّمت إنه الوقت فرصتنا لنحقق أكبر الأحلام، واللي قلته باليوم الحلو رح أكتبه وهوه إني بتشارك بالجائزة مع زميلاتي اللي متلي بكل يوم بيخلق عندن حلم جديد”.

وتابعت: “شكرًا للمملكة العربية السعودية اللي كرّمت الفن والفنانين وأحيت تراثنا الموسيقي العظيم، شكراً مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعرّاب التغيير سمو سيدي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، شكراً لناصر الفن وحبيب جميع الفنانين مشاهير كانوا أو ببداية الطريق أو بأبعد بلد ما حدا بيقدر يكون أبو ناصر شكراً لمجهودك”.

وأضافت: “شكرًا أحبّتي على مستوى الوطن العربي على ثقتكم ومحبتكم اللي غمرتني وعم تشجعني أعطي أكثر وغنّي أحلى وتكثر ذكرياتنا الحلوة اللي فيها مشاعر حلوة وعطرا حيبقى بالبال لبعيد ذكرى كتير كتير مهمة وحلوة”.