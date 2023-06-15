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تعليق بسمة وهبة على خبر طلاق جوري بكر يثير الجدل وهذا رأي دار الإفتاء

محمد مختار

أثار خبر طلاق الفنانة جوري بكر، صاحبة دور “وداد” في مسلسل جعفر العمدة جدلا واسعا في الساعات الماضية، الأمر الذي جعل الإعلامية بسمة وهبة تعلق على الأمر، قبل أن تخرج الفنانة الشهيرة وتكشف الحقيقة. ماذا حدث؟.

- صورة 1 - أخبار مصر | بسمة وهبة | جوري بكر

بسمة وهبة عن طلاق جوري بكر: لا يقع

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نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو عبر حسابها الرسمي في موقع إنستجرام أكدت من خلاله إنها حاولت التواصل مع جوري بكر لكنها لا تعرف رقمها.

وأوضحت أنها علمت بخبر طلاق جوري بكر، ولذلك أرادت أن تخبرها بأن طلاقها لا يقع، لأنها حامل وطلاق الحامل لا يجوز.

الفنانة جوري بكر

جوري بكر تنفي خبر طلاقها

بعد ساعات من تصدر اسم الفنانة جوري بكر للتريند؛ خرجت لتعلن أن حسابها تم اختراقه، وأنها لم تنشر خبر طلاقها لأن الطلاق لم يحدث.

وأكدت أن أحدهم استولى على صفحتها وقام بنشر البوست الذي أثار الجدل، ونفت حدوث الطلاق بشكل قاطع.

وتصحيحا لما قالته بسمة وهبة؛ فقد أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل بشرط أن تكتمل أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وأكد أن هذا الرأي عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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