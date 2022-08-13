التعليق الأول من البنك المركزي حول استقالة طارق عمر

أكد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، أن المعلومات المتداولة بشأن استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر غير صحيحة، وبحسب تصريحات نجم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تنتهي مدة المحافظ في نوفمبر 2023، ووفقًا للدستور، فإن رئيس الجمهورية وحده لديه سلطة تعيين المحافظ واستمراره.

وأوضح جمال نجم، نائب أول محافظ البنك المركزي، أن مثل هذه الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة، تضر البنك المركزي والبنوك، وتحركها أهداف ومصالح وطموحات من يقف وراء ترويجها، لا سيما في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي، في حماية حوالي 9 تريليونات جنيه، وهي تمثل ودائع المواطنين، والتي يتم الحفاظ عليها وفقًا لقواعد صارمة من قبل البنك المركزي المصري.

وأكد أن هذه الودائع نمت بمثل هذه المعدلات الهائلة خلال فترة عمل المحافظ في البنك المركزي، والتي بدأت في عام 2004، وخلال فترة عمله لأكثر من 19 عامًا في قيادة عملية إصلاح القطاع المصرفي، التي شملت كافة البنوك.

وأوضح أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، له دورًا مهمًا في وضع القواعد للحوكمة الدولية، عن طريق إعادة هيكلة كافة البنوك، بما في ذلك البنك المركزي المصري ، والذي ساعد في تطويره من أجل الارتقاء بأدائه إلى مستوى دولي.

وأكد أنه بقيادة طارق عامر، نجح البنك المركزي بتكوين احتياطي كبير من النقد الأجنبي ساعد في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، وأنه في يوليو من العام الماضي، قد تضاعفت معدلات النقد الأجنبي.