تعليق أحمد زاهر على اتهامه بضرب أحد المصورين في جنازة دلال عبد العزيز

علق الفنان أحمد زاهر، على اتهامه بضرب أحد المصورين في جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، أمس الأحد، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ونشر زاهر عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” شهادة عدد من الصحفيين المتواجدين بالجنازة، والذين أكدوا أنه لم يكسر موبايل أي منهم، وكان يدافع عن ابنته المنهارة التي حاول أحدهم يصورها فأمسك بيده ليمنعه فقط.

ووجه زاهر، الشكر لكل الصحفيين المحترمين الصادقين الذين شاهدوا الواقعة بأعينهم، وقالوا كلمة الحق ونشروا الحقيقة، ولم يتحملوا الكذب والافتراء الذي وجهه له أحد المصورين.

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، قد رحلت عن عالمنا أمس السبت الموافق 7 أغسطس 2021، عن عمر ناهز 61 عامًا بعد صراع طويل مع مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وشيعت جنازتها من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر عائلة سمير غانم بالوفاء والأمل في مدينة النصر.

وكانت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز قد دخلت المستشفى في أواخر أبريل الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وعانت من تليف في الرئة ومضاعفات ما بعد كورونا.