رسميا.. تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية فى محافظة الإسكندرية وإجازة لهذه الفئات من الموظفين

أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، عن تعطيل الدراسة يوم غداً الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، في كل مدارس محافظة الإسكندرية الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمين، وذلك بعدما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بتعرض المحافظة لموجة من موجات الطقس السيئ خلال الساعات القليلة المقبلة.

تعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية بسبب موجة الطقس السيئ:-

كذلك فقد أصدر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف تعليماته بأن يتم منح كل العاملين المعينين ضمن نسبة ال 5%، وأيضاً الموظفة التي ترعي طفلاً عمره يقل عن 12 عام يوم غداً إجازة استثنائية، على أن يتم استثناء القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات وفق الاحتياجات من ذلك القرار.

وأشار محافظ الإسكندرية بأن ذلك القرار قد جاء بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك حفاظاً على المواطنين، وإتاحة الفرصة أمام الأجهزة المعنية بالتعامل الفوري مع الآثار السلبية التي سوف تنتح من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

من جهة أخرى فقد أعلنت شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية بأن الشركة قد استعدت جيداً للتعامل مع موسم الأمطار، وذلك وفقاً لما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية من بيانات بشأن حالة الطقس المتوقعة ومتوسط الأمطار التي سوف تتعرض لها مدن المحافظة.

وأضاف بأنه قد أصدر قرارً بتوقف جميع الإجازات وبدل الراحات للعاملين بالشركة، حتى يكون هناك تعامل سريع مع موجة عدم الاستقرار التي سوف تتعرض لها المحافظة طوال فترة الشتاء.

محافظة القاهرة تؤكد لا تعطيل للدراسة يوم غداً الخميس:-

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة أن يوم غداً الخميس يوم دراسي طبيعي، وأنه لا تعطيل للدراسة في نطاق المحافظة.