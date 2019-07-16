تعريف خسوف القمر وكيفية صلاة الخسوف وما هو سبب خسوف القمر وأهم الأدعية

تعريف خسوف القمر من أهم الأسئلة التي يطرحها متابعونا حاليًا وكذلك كيفية صلاة الخسوف خاصة وأن خسوف القمر الجزئي بدأ مساء اليوم وسيرى العالم الخسوف الجزئي سواء في العالم العربي ومصر، أو في استراليا وبقارة آسيا باستثناء جزئها الشرقي، وسيراه أيضًا كل من سكان قارة إفريقيا، والقارة الأوروبية باستثناء شمال اسكندانفيا وأغلب المناطق في أمريكا الجنوبية، في تقريرنا التالي سنتطرق بتوسع لكل ذلك بالإضافة إلى شرح كيف تصلي صلاة خسوف القمر وطريقة صلاة خسوف القمر وما هو سبب خسوف القمر.

تعريف خسوف القمر الذي يحدث بين الحين والأخرى

تعريف خسوف القمر: هو تواجد القمر الكامل في مكان يحدث بينه وبين الأرض أي مانع يمنع وصول ضوء القمر إلى الأرض فيتحول إلى ظل على الأرض، وعادة ما يكون القمر الكامل وقت إثمار وحصاد، وهناك تعريف آخر للخسوف وهو يحدث حينما يمر القمر مباشرة ما بين الأرض وظله، وهذا يحدث حينما يكون كل من الشمس والأرض والقمر على نفس الخط المستقيم ومع تواجد الأرض ما بين القمر والشمس لا يصل ضوء الشمس إلى القمر فبالتالي يقع ظل القمر على الأرض، وهناك أنواع متعدد من خسوف القمر على حسب قياس ظل الأرض فهناك خسوف جزئي وهناك خسوف كلي، وخلال الخسوف الكلي تمنع الأرض وصول ضوء الشمس إلى القمر بصورة كاملة ما يقع ظل القمر بالكامل على الأرض وتكون ليلة معتمة، وفي خسوف القمر الحالي ستكون هناك مراحل للخسوف تبدأ باقتران القمر بشبه ظل الأرض وبعدها دخوله إلى ظل الأرض وبعد ذلك ينتهي الخسوف بصورة كامل خلال خمس ساعات وثمانية وثلاثين دقيقة كاملة،

ما هو سبب خسوف القمر ؟

تحدث ظاهرة خسوف القمر حينما تحجب الأرض نور الشمس عن القمر ويبدأ الخسوف بدخول القمر منطقة ظل الأرض التي تحجب فهيا ضوء الشمس عن القمر بسبب وجود الشمس والقمر على محور واحد تتوسطهما الأرض وتحصل عملية الخسوف على ثلاث مراحل المرحلة الأولى تبدأ بدخول القمر منطقة شبه ظل الأرض والتي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس على القمر فيتحول إلى اللون الأحمر الباهت وهو ما يعرف بخسوف شبه الظل، والمرحلة الثانية وتحدث حين يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض حينها ينخسف جزء منه وتعرف هذه المرحلة بالخسوف الجزئي أما المرحلة الثالثة فتبدأ باكتمال دخول القمر منطقة ظل الأرض حينها ينخسف قرص القمر كليًا وينحجب بالكامل عن ضوء الشمس وهو ما يعرف بالخسوف الكلي للقمر ويبدو القمر عندها شديد الظلمة وقد يستمر الخسوف الكلي 100 دقيقة وهي فترة طويلة نسبية لم تتكرر منذ فترة وتنتهي ظاهرة الخسوف مع الخروج القمري من منطقة شبه ظل الأرض بالآلية ذاتها وتبلغ سرعته حينها كيلومتر واحد في الثانية وتستمر الظاهرة بمجملها نحو خمس ساعات ونصف الساعة، وعلى عكس الكسوف الشمسي يمكن مشاهدة خسوف القمر بالعين المجردة ولا تزيد عدد المرات التي يحدث فيها المرات التي يخدث فيها خسوف القمر خلال عام واحد عن ثلاث مرات.

كيفية صلاة الخسوف القمري

كيفية صلاة خسوف القمر سهلة للغاية حيث يصليها المسلمون جماعة ولا يوجد لها أي أذان أول أو أذان إقامة يعني أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول بلال رضى الله عنه الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فلما يأتي الناس لصلاة خسوف القمر أو كسوف الشمس والأصل في الإمام أن يتقدم ويكبر والسيدة عائشة رضى الله عنها تقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات في في ركعتين أي بمعنى 4 من الركوع في ركعتين كل ركعة فيها ركوعان، فالأصل بعد اجتماع الناس كان يطيل النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة.

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ” إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد” أي لا تتعلق بأي موت أو حياة أحد، ولكن كان النبي يفزع للصلاة، ويقول هذه من آيات الله، لأن الأصل في الشمس والقمر النظام، ولكن حينما يحدث خسوف أو كسوف فهذه قدرة من قدرات الله عز وجل والصلاة لإظهار عظمة الله عز وجل وللأسف أكثر الناس لا يحسنون هذه الصلاة والسبب وراء ذلك الجميع لا يستطيع الصلاة ولا يحفظها، ولكن من علامات الساعة ويوم القيامة أن يكثر هذا الأمر.

أركان وصفة صلاة خسوف القمر

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في خسوف القمر بأربع ركوع وأربع سجدات، حيث كان يقف عليه الصلاة والسلام وهي صلاة جهرية وكان النبي يطيل كثيرًا ويجعل مقدار الركوع مقدار الاطالة ولذلك من السنة أن يقرأ المصلي سورة البقرة في الركعة الأولى والثانية سورة آل عمران لإطالة الوقوف بين يدين رب العالمين وهي كالتالي: عدد ركعات صلاة خسوف القمر ركعتين بركوعين وسجودين وهي صلاة جهرية لأنه يتم صلاتها في المساء بعد صلاة العشاء، أولًا – تكبير تكبيرة الإحرام، ثانيًا – قول دعاء الاستفتاح: ” اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد”، ثالثا- قراءة سورة الفاتحة وبعدها ما يتيسر من القرءان الكريم، رابعا – الركوع بصورة مطمئنة وقول ( سبحان ربي العظيم ثلاث مرات)، خامسًا – الرفع من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده، سادسا – ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، ويستحب أن تكون القراءة بعد الركوع الثاني أقصر منها بعد الركوع الأول، سابعًا – ثم يركع بطمأنينة وهو دون الركوع الأول، ثامنا -ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد، وتاسعا – ثم يسجد سجدتين، ولا يطيل الجلوس بينهما، وعاشرا – ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل كما فعل في الركعة الأولى، واحدى عشر – يستحب أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى قراءة وركوعًا، و أخيرا – الجلوس الجلسة الأخيرة وتقول التحيات هكذا ( التحيات لله الصلوات الطيبات المباركات لله السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد)، مع تحريك أصبع السبابة بالتوحيد، تخرج من الصلاة وتقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.

دعاء خسوف القمر الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم

يسن أن يقال هذه الأدعية: الحمد لله حمداً دائمًا طاهراً طيباً مباركاً فيه.. ملء السماوات وملء الأرض.. وملء ما بينهما.. وملء ما شئت من شيء بعد.. أحق ما قال العبد.. وكُلُنا لَكَ عبد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. سبحانهُ ما أعظم شأنه. اللهم صل على سيدنا مُحمد.. النبي الأمي.. الطاهر الذكي.. الذي قال فيه العظيم.. وإنك لعلى خُلق عظيم.. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم. اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك.. توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضراً ولا نفعا.. ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا. اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.. نستغفرُكَ ونتوب إليك.. فلولا أنت ما تبنا إليك. ا سبحانك يا الله.. غفرانك يا الله.. سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر.. كلُ ُ في فلكِ يسبحون. يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك ما شكرناك حق شُكرك

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