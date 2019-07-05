 التخطي إلى المحتوى

تعريفة وأسعار خدمة “كريم” الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة مصر 2019

كتب صلاح أحمدفي آخر تحديث
تعريفة وأسعار خدمة “كريم” الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة مصر 2019

أعلنت الحكومة صباح اليوم عن بدء تنفيذ قرارها في رفع أسعار المحروقات ورفع أسعار البنزين في مصر طبقاً لما هو مقرر في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019 – 2020 حيث تم الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة لبنزين 92 و بنزين 95 وغيرها من وسائل الطاقة .. هذا وقبل انتهاء اليوم وكما هو متوقع أعلنت شركة “كريم” وهي الشركة الشهيرة للنقل والمواصلات عن قيامها بتحريك تعريفة الركوب المُختلفة وأسعار الخدمة بدءاً من اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 لتتواكب مع الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين بما لا يضر الطرفين مُقدم الخدمة ومُستخدمها للحفاظ على مستوى الخدمة المعهود خلال السنوات الأخيرة ومنذ دخولها إلى السوق المصري.

أسعار خدمة و تعريفة ركوب “كريم” الجديدة

هذا ونستعرض فيما يلي خدمات وتعريفة الركوب الجديدة لخدمة “كريم” طبقاً لما أعلنته شركة كريم منذ قليل

سعر بدء الرحلة7.7 جنيه مصري
سعر الكيلو متر2.8 جنيه مصري لكل كيلو
سعر دقيقة الإنتظار0.77 جنيه مصري لكل دقيقة
أقل تعريفه لأي رحلة10 جنيه مصري
سعر إلغاء الرحلة بعد الحجز بدقيقتين13 جنيه
سعر إلغاء الرحلة بعد الحجز بأقل من دقيقتينمجاناً

أسعار البنزين الجديدة مصر 2019

هذا وجاءت أسعار البنزين الجديدة حسبما أعلنت عنه الحكومة هي على النحو التالي:

نوع البنزينسعر لتر البنزين
سعر بنزين 95 الجديد9 جنيهات للتر
سعر بنزين 92 الجديد8 جنيهات للتر
سعر بنزين 80 الجديد6.75 جنيه للتر

هذا وبدأت الأسعار الجديدة للبنزين و تعريفة ركوب “كريم” بدءاً من اليوم الجمعة 5 يوليو 2019.

قد يهمك:

عن الكاتب

صلاح أحمد

كاتب و مدون مصري حاصل على بكالوريوس هندسة اهتم بالكتابة و التدوين على الانترنت منذ 2006 وحتى يومنا هذا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.