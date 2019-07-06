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تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة الوادي الجديد 2019 بعد زيادة أسعار البنزين

كتب واصف عبد الحميدفي آخر تحديث
تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة الوادي الجديد 2019 بعد زيادة أسعار البنزين

مع زيادة أسعار البنزين امس تم رفع تعريفة الأجرة في جميع محافظات مصر واعتمد محافظة الوادي الجديد التعريفة الجديدة للمواصلات وسيارات الأجرة و السرفيس في المحافظة حيث اجتمع اللواء محمد الزملوط مع رؤساء مجالس المدن و الوحدات المحلية للقري لتنفيذ التعريفة الجديدة و التأكد من عدم مخالفة تلك الزيادات أو فرض أي زيادات غير رسمية و غير حقيقة من قبل سائقي الأجرة و السرفيس او الميكروباصات.

تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة الوادي الجديد 2019 بعد زيادة أسعار البنزين
تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة الوادي الجديد 2019 بعد زيادة أسعار البنزين

كما اكد معتمد عبد المعتصم مدير إدارة المواقف بمحافظة الوادي الجديد أن نسبة الزيادة في المواصلات لا تتعدي الـ 15% من الأجرة السابقة و أن هذه النسبة يتم تطبيقها علي النقل الداخل ” داخل المحافظة ” والنقل الخارجي ” من المحافظة إلي أي محافظة اخري ” كما انه تم التأكد من العمر بالتعريفة الجديدة بكافة مدن وقري المحافظة و بادراتها التنفيذية الخمسة و الان نترككم مع التعريفة الجديدة للمواصلات في مجموعة من الصور لتتعرفوا علي نسبة الزيادة و التعريفة القديمة و التعريفة الجديد لجميع مواقف محافظة الوادي الجديد.

تعريفة المواصلات في محافظة الوادي الجديد

وتم تطبيق هذه الزيادات بداية من يوم الجمعة الفائت الموافق 6 يوليو 2019 علي جميع أنواع المواصلات في محافظة الوادي الجديد ليتم التحكم في الاسعار وعدم المغالاة من جانب السائقين لضمان حصول المواطن و الراكب علي حقوقهم كاملة

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عن الكاتب

واصف عبد الحميد

واصف عبدالحميد طالب في كلية هندسة الفرقة الاولي يهدف الي انماء المحتوي العربي خاصة المحتوي التقني منه عملت بالعديد من المواقع امثال موقع ماتريكس 219 وموقع ايجي فاست التعليمي بالاضافة الي بعض المواقع الناشئة الخاصة بي .

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