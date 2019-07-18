تعرف على موعد عيد الأضحى المبارك 2019 – 1440 ووقفة عرفات

في الفترة الراهنة يبحث الملايين من الأشخاص في مختلف دول العالم العربي عن موعد عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 2019 – 1440، فهو أحد أهم المناسبات الدينية التي يشهدها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، لإقامة مختلف الشعائر الدينية المرتبطة بعيد الأضحى، سواء كان ذلك لأداء فريضة الحج، أو للقيام بذبح الأضحية، بينما يستغل البعض الآخر تلك الفرصة من أجل استغلال الإجازة على أكمل وجه مع الأهل والأصدقاء.

موعد عيد الأضحى 2019

من الجدير بالذكر أنه قد تم تسمية عيد الأضحى المبارك بهذا الاسم نظرًا للشعائر الدينية المرتبطة به والمتمثة في يوم التضحية والفداء، فيذكر أن هذا اليوم كان بمثابة مكافأة من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) سورة الصافات، الآية 102.

وقد رضخ نبي الله عيسى لرؤية أبيه موافقًا على التضحية بنفسه إلى أن جاءت لحظة الحسم استسلم، فقد جاء في كتاب الله العزيز: (وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) سورة الصافات 104-105، وفي تلك اللحظة فدى الله نبيه إسماعيل بكبش عظيم، “وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ” سورة الصافات، الآيات 107-109، ومن هنا ارتبط عيد الأضحى بالأضحية، وتلك الشعائر الدينية يتم القيام بها في أول أيام العيد بعد الصلاة، وفي أيام التشريق الثلاثة التي تأتي بعدها، وينتهي وقت الأضحية مع غروب شمس يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

عيد الأضحى المبارك

أما فيما يخص موعد عيد الأضحى فنجد أنه في العاشر من شهر ذي الحجة من عام 1440، والذي سيوافق هذا العام يوم الأحد 11 أغسطس لعام 2019، وبالتالي فإن يوم وقفة عرفات سوف يكون يوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس 2019، كما يذكر أن موعد عيد الأضحى هو موعد موجد على سائر الدول العربية، لكونه مرتبط في المقام الأول بالمملكة العربية السعودية.