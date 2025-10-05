تعرف على موعد عرض مسلسل “ورد وشوكولاتة”.. عمل درامي مستوحى من أحداث حقيقية

ورد وشوكولاتة

مسلسل “في رواية أحدهم _ ورد وشوكولاتة” مسلسل درامي اجتماعي نفسي تشويقي.

من بطولة محمد فراج، زينة، مريم الخشت، صفاء الطوخي، مها نصار، عمر المهدي، محمد سليمان، يوسف حشيش، آية سليم، عمرو المهدي، بسام رجب.

من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد جمال العدل.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي نفسي ذو طابع تشويقي، وأيضًا مأخوذ عن أحداث حقيقية شغلت الرأي العام، وتدور الأحداث حول “مروة” إعلامية تشتهر بأسلوبها الجريء في طرح القضايا الصادمة وشخصيتها القوية والجريئة، وفي يومٍ ما تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد أن تقابل محاميًا يُدعى “صلاح”، وهو ضيف في إحدى حلقات برنامجها. تقع في حبه وتتزوجه رغم ماضيه الغامض ومشاكله مع عائلته، ومع تصاعد الأحداث تتحول العلاقة بينهما إلى صراعات وأذى، وتصبح علاقة سامة ومؤذية، وتدخل مروة في صراع بين قلبها وعقلها.

المسلسل مستوحى من قضية حقيقية شغلت الرأي العام، وهي قضية قتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، الذي قام باستدراجها إلى مزرعة وقتلها بمساعدة شريكه ثم قام بتشويهها ودفنها داخل المزرعة، ومع مرور الوقت تم اكتشاف جريمته، وصدر حكم بإعدامه هو وشريكه.

المسلسل سيكون مكوَّنًا من 10 حلقات، وقد تم طرح البرومو الرسمي له، ومن المقرر عرضه يوم 30 أكتوبر حصريًا على منصة يانجو بلاي.

كتالوج وأب ولكن

يُذكر أن آخر أعمال النجم محمد فراج كان مسلسل “كتالوج”، وهو مسلسل اجتماعي أسري درامي إنساني مع لمسات كوميدية، من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، تارا عماد، خالد كمال، سماح أنور، دنيا سامي، أحمد عصام السيد، صدقي صخر، بيومي فؤاد.

من تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي.

تدور أحداث المسلسل حول “يوسف”، رجل توفيت زوجته وعليه أن يتولى مسؤولية تربية أولاده والاعتناء بهم، ولكن علاقته بهم سطحية، إذ كانت زوجته هي من تتحمل مسؤوليتهم. يدخل يوسف في رحلة مع أولاده، وتساعده فيديوهات زوجته على قناتها على اليوتيوب، وهي عبارة عن نصائح حول التربية، ليكتشف مع مرور الوقت معنى الأبوة الحقيقية وإحساسها ومسؤوليتها.

المسلسل مكوَّن من 8 حلقات، وتم عرضه على منصة Netflix في شهر يوليو الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وحاز على إشادة من المشاهدين والنقاد.

ويستعد حاليًا للمشاركة في موسم رمضان 2026 بمسلسل “أب ولكن” من بطولته، وسيكون مكوَّنًا من 15 حلقة، من إنتاج سينرجي، وتأليف مارين هاني، وإخراج ياسمين أحمد كمال، ولم يتم حتى الآن الاستقرار على باقي أبطال العمل.