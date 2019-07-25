تعرف على موعد صرف المرتبات والمعاشات شهر أغسطس 2019

ينتظر العاملين بالقطاع الحكومي وأصحاب المعاشات بفارغ الصبر، موعد نزول المرتبات والمعاشات لشهر أغسطس، وذلك استعدادا لمصاريف عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والمن والبركات، وسوف نقوم معكم من خلال موقع نجوم مصرية بعرض موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر أغسطس 2019.

موعد صرف مرتبات ومعاشات أغسطس

وقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف رواتب ما يقرب من ستة ملايين موظف بالدولة، يوم 8 أغسطس القادم، وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ يوم 11 أغسطس 2019.

وحسب الكتاب الدوري الذي يصدر عن الإدارة المالية لحسابات الحكومة بالوزارة، فقد قررت وزارة المالية أن تقوم هذا الشهر بصرف المرتبات والمعاشات لكافة العاملين بالدولة بالزيادات والعلاوات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.

هذا ويذكر أن وزارة المالية المصرية تقوم بصرف مرتبات العاملين في الدولة يوم 24 من كل شهر ميلادي وذلك حتى 28 من نفس الشهر.

السيسي يقرر زيادات للعاملين في الدولة

يذكر أن العاملين بالدولة والذين يعملون بالجهاز الإداري والخاضعين لقانون الخدمة المدنية، قد حصلوا على علاوة دورية بداية من يوليو الجاري، بنسبة تبلع 7 بالمئة من قيمة الأجر الوظيفي، وبحد أدنى يبلغ 75 جنيها، أما بالنسبة للعاملين بالجهاز والغير خاضعين للقانون فقد حصلوا على علاوة خاصة تبلغ 10 بالمئة.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، بالإعلان عن صرف علاوة استثنائية بقيمة 150 جنيها، كما أعلن عن رفع الحد الأدنى للعاملين بالدولة من 1200 جنيها إلى 2000 جنيها.