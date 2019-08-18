تعرف على موعد انكسار الموجة الحارة ودرجات الحرارة المتوقعة في الأيام المقبلة

نقدم إليكم متابعينا درجات الحرارة غدا الأثنين الموافق 19/8 والثلاثة أيام القادمة، عانت معظم مدن الجمهورية في الفترة الأخيرة من إرتفاع في درجات الحرارة والتي تخطت 40 درجة مع إرتفاع كبير في نسبة الرطوبة، وذلك بفعل منخفض تعرضت له البلاد، ومن المنتظر أن يحدث انكسار لموجة الحر الشديدة الأيام القادمة أو على الأقل الثلاث أيام القادمة، وعليه فقد صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الادارة العامة للتحاليل قسم التحاليل الرئيسي) أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بنسبة خمس إلى ثماني درجات مما تجعل درجات الحراة معتدلة على الوجه البحري ومعظم أنحاء البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

اعلنت هيئة الأرصاد الجويه المصرية برئاسة الدكتور محمود عبدالمنعم مدير عام التحاليل أن غداً الاثنين الموافق 19/8

يسود البلاد طقس معتدل صيفا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارً، لطيف ليلاً على كافة الأنحاء، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة غدا

حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجويه المصريه أن درجات الحرارة المتوقعة لمدينة القاهرة العظمى 34 والصغرى 25 وإليكم متابعينا درجات الحرارة المتوقعة لباقي مدن الجمهورية.

وبهذا نكون قد انتهينا من عرض توقع درجات الحرارة غدا ولمدة ثلاثة أيام قادمة إن شاء الله