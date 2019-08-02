تعرف على مواصفات الخروف الجيد .. قبل شراء الأضحية

الأضحية هي ما يتم ذبحه من الأنعام للتقرب إلى الله عز وجل، ويفعلها الناس تيمنًا بامتثال إبراهيم عليه السلام بأوامر الله بالتضحية بابنه الذي رزق به على كبر، إلا أن الله فداه بذبح عظيم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشعيرة، وفعلها بنفسه في الحج وغير الحج في أول ايام عيد الأضحى المبارك، امتثالًا لقول الله عز وجل : “(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر)، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُضَحِّي بكبشَينِ أملحَينِ أقرنَينِ، ويضَع رِجلَه على صفحتِهما، ويذبحُهما بيدِه .

حكم التضحية للحاج :

هناك نوعين من أنواع الحج يقترنان بالهدي أي بذبح أضاحي، وهما الحاج المتمتع والقارن، أما المفرد فليس عليه هدي، وأيام الذبح من شروق يوم العيد ويستمر حتى غروب شمس اليوم الرابع وهذا في أصح أقوال الفقهاء .

مواصفات الأضحية السليمة :