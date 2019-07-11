انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القليلة الماضية من وضع و تحديد معايير المرحلة الرابعة من المنظومة التموينية، والتي علي أساسها يتم حذف الأفراد غير مستحقي الدعم التمويني من السلع الأساسية المقررة لهم علي البطاقات التموينية، ولقد تم وضع هذه المعايير بالتعاون مع لجنة العدالة الاجتماعية المشتركة وتتكون هذه اللجنة من عدد ( 5 ) هيئات أساسية وهي :”التموين – التضامن الإجتماعي – الاتصالات – التكنولوجيا والإنتاج الحربي- هيئة الرقابة الإدارية“.

الفئات المحذوفة من بطاقات التموين المرحلة الرابعة

· يحذف من منظومة الدعم التمويني والخبز من تتجاوز مصروفات ابنه المدرسية قيمة 30 آلف جنيه أو اكثر.

· عندما يصل متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل لديه إلي قيمة 20 ألف جنيه يحذف من البطاقة التموينية.

· من يمتلك حيازات زراعية يصل مقدارها إلي 10 أفدنة فأكثر يحذف من المنظومة التموينية.

· القائم بتسديد ضرائب تبلغ مقدار 100 ألف جنيه فأكثر.

· صاحب الشركة التي يصل رأس مالها إلي 10 ملايين جنيه فأكثر.

· من لديه أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.

· من يمتلك سيارة موديل 2014 فأحدث.

· من لديه سيارة موديل 2015 فأعلى.

· الأفراد أصحاب الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء بمعدل 650 كيلو وات.

· صاحب التليفون المحمول والذي يصل معدل استهلاكه الشهري إلي قيمة أكثر من 800 جنيه/شهرياً.

· أصحاب المناصب العليا يتم حذفهم من منظومة الدعم التمويني المقرر.

المحددات الجديدة لوزارة التموين لتطبيقها بالمرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين

· الشخص صاحب المرتب التأميني المرتفع.

· صاحب الدخل المرتفع من شاغلي الوظائف الحكومية.

· أصحاب الأعمال القائمين بسداد ضريبة القيمة المضافة المقررة.

· الأشخاص القائمين بتسديد الجمارك ( صادر – وراد ) مرتفع.

ولقد قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بإعادة فتح باب التظلمات الخاص بالمتضررين من حذف غير مستحقي الدعم، ويتم التقدم لعرض التظلم من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين وهو موقع “دعم مصر“، ويأتي سعي الوزارة لتطبيق هذه المعايير المقررة لتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا مع استبعاد غير المستحقين.

إجراءات التظلم المرحلة الرابعة

· يتم التقدم لموقع دعم مصر لتسجيل التظلم من قبل الشخص المتضرر.

· يتم فحص التظلم ومراجعته حتي يتم إثبات أحقيته من عدمها.

· ظهور رسالة في حالة أحقيته وقبول التظلم.

· في حالة عدم قبول التظلم يتم استبعاده من المنظومة التعليمية مع استمرار صرف الخبز له.