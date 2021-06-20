تعرف على مبادرة إحلال التوك توك بسيارات الميني فان الجديدة

قام اليوم المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد بمداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” من تقديم الإعلامية “عزة مصطفى” والمذاع عبر قناة صدى البلد بالكشف عن تفاصيل واضحة عن مبادرة الحكومة المصرية لترخيص (التوك توك) واستبداله بسيارات الميني فان التي تعمل بالغاز.

ومن خلال المداخلة أعلن سيادته عن عدد مركبات التوك توك التي تجوب شوارع مصر بأكملها والتي وصل عددها إلي ما يقارب 2.5 مليون توك توك موضحا أن 10% فقط منها حاصل على ترخيص رسمي؛ موضحا أهمية تسجيل التوك توك لأن ذلك سيوفر حصر كامل ببيانات مالكيها مما يسهم في مساعدة حصول صاحب التوك توك على معاش وتأمين صحي مقابل مبلغ زهيد.

وأعلن سيادته عبر المداخلة الهاتفية أن ترخيص التوك توك لا يعني السماح بقيادته واستخدامه كوسيلة نقل في كافة المناطق وأن الجهة التي ستحدد الأحياء التي سيعمل بها التوك توك هي المحليات.

وكان من أبرز الشروط التي صرح بها سيادته لترخيص التوك توك هو توافر أهلية سائقه وذلك للقضاء على ظاهرة قيادة الأطفال للتوك توك.

وقد أوضح السفير نادر سعد أن السبب الرئيسي لعدم قيام أصحاب التوك توك بعدم ترخيصه هو الاتجاه نحو استخدامه في أعمال غير مشروعة وإجرامية.

وتابع أن رسوم ترخيص التوك توك ضمن المبادرة الجديدة التي أطلقتها الحكومة ستكون أقل من التي تم إقرارها مسبقاً وذلك لتحفيز ملاك التوك توك على الترخيص؛ مع العلم أن وزارة الداخلية ستحدد مهلة زمنية لإتمام الترخيص بانتهائها سيتم مصادرة التوك توك الغير مرخص.

أما عن مبادرة إحلال التوك توك بسيارة ميني فان التي كشف سيادته على أنها ستعمل بالغاز الطبيعي في إطار أهمية الحفاظ على البيئة وتوفير نفقات استخدام المواد البترولية؛ كما أوضح السفير نادر سعد أن المبادرة الخاصة بالإحلال ستكون عن طريق تقييم حالة التوك توك وخصم قيمته المقدرة من سعر السيارة؛ أما عن شروط الاحلال لم تحدد حتى الأن، ولكنه أكد على وجود توجيهات بتقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات بقوله ” لن تكون هناك شروط تعجيزية، لأن إحلال التوك توك بسيارات الميني فان من مصلحتنا”.