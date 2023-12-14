تعرف على شخصية محمود ياسين جونيور في مسلسل محارب

يبدأ الفنان محمود ياسين جونيور تصوير مشاهده في مسلسله الجديد “المحارب” مع النجم حسن الرداد الأسبوع المقبل، تمهيداً لعرضه في رمضان 2024.

محمود ياسين جونيور - صورة أرشيفية

ويقوم محمود ياسين جونيور بتجسيد شخصية شقيق حسن الرداد الذي يجسد شخصية سائق ميكروباص يدخل في العديد من الأزمات، العمل بطولة أحمد زاهر، وعدد آخر من النجوم، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

وكان آخر أعمال محمود ياسين جونيور حكاية عيشها بفرحة ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، المسلسل شارك في بطولته كلا من: هبة مجدي، حسن أبو الروس، نور إيهاب، وياسر فرج، و تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.