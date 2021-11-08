تعرف على سبب طلاق منة عرفة وانفصالها عن زوجها محمود المهدي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً حول طلاق الممثلة الشهيرة منة عرفة وانفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ وغير متوقع بعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، وعلى الرغم من الزخم الإعلامي الدائر حول الموضوع إلا أن هناك الكثير ممن لا يعرفون سبب الطلاق، وفي هذه السطور نوضح لكم سبب طلاق منة عرفة وانفصالها عن زوجها محمود المهدي.

تفاجأ متابعو الفنانة الشابة منة عرفة بخبر انفصالها وتكهن كثير من المتابعين بسبب الطلاق لكن بشكل عام خيم الغموض حول سبب الخلاف بين منة عرفة وزوجها محمود المهدي حيث لم يعتد الثنائي على كشف تفاصيل حياتيهما للمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفصل.

وكان محمود المهدي قد كتب في “ستوري” له عبر حسابه الرسمي في تطبيق انستجرام بياناً مبسطاً يشرح فيه بإيجاز تفاصيل طلاقه لمنة عرفة، وقال محمود المهدي في حسابه بأنه قد انفصل عن زوجته وأن كل شيء قسمة ونصيب في الأول والأخير، وقال محمود المهدي أيضاً بأن هناك سوء تفاهم بينهما بسبب طبيعة عمل منة عرفة في المجال الفني والسينمائي، وقال محمود بأنه “رجل شرقي” وتفاهمه مع زوجته حول بعض الأمور قد يعيقها عن عملها وعن تحقيق أحلامها، وتمنى محمود المهدي التوفيق لزوجته.

ويذكر بأن زواج منة عرفة ومحمود المهدي لم تتجاوز مدته 4 أشهر قبل الانفصال اليوم، وتم زواج منة عرفة ومحمود المهدي بشكل سريع جداً بشكل أٌسري بعيداً عن الصحافة والإعلام.