تعرف على خدمات ورقم موقع بوابة مصر الرقمية، وكيفية إرسال شكوى إلكترونيا
أطلقت الحكومة المصرية موقع بوابة مصر الرقمية لتوفير العديد من الخدمات لجميع المواطنين حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، لعدم حدوث تزاحم بين المواطنين في مكاتب التموين، يمكنك الآن التسجيل عبر هذا الموقع للتمتع بالعديد من الخدمات، دعونا نتعرف عليها بالتفاصيل.
خدمات موقع بوابة مصر الرقمية
يقدم هذا الموقع العديد من الخدمات لجميع المستخدمين ومن أبرز الخدمات ما يلي:
- إضافة المواليد.
- الاستعلام عن موعد الصرف.
- إضافة الزوجة.
- تفعيل البطاقة.
- عمل بطاقة جديدة.
- نقل البطاقة.
- أصدار بدل فاقد من البطاقة التمونية.
- فصل اجتماعي.
- ضم أفراد الأسرة.
- طلب إضافة صرف السلع لمستحقي الخبز.
- إعادة تفعيل البطاقة التمونية الموقوفة منذ ست أشهر.
رقم خدمة عملاء مصر الرقمية
تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات، لذا يمكن للمواطن التواصل مع خدمة عملاء مصر الرقمية من أجل المساعدة في أي مشكلة أو استفسار عن الخدمات، أو إرسال شكوي ما، أو تقديم تظلم، لذا يمكنك التواصل مع خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الاتصال بهذا الرقم”15999″.
خطوات التواصل إلكترونياُ لتقديم الشكوي عبر موقع بوابة مصر الرقمية
- يجب الذهاب أولا إلي موقع بوابة مصر الرقمية الإلكتروني.
- بعد ذلك قم بالذهاب إلي الصفحة الرئيسية ثم أختار خانة أريد مساعدة.
- ثم أضغط على إرسال شكوي.
- بعد ذلك قم باختيار نموذج البيانات، ثم ابدأ في إدخال البيانات مثل الاسم ورقم البطاقة وهكذا,
- ثم حدد بعد ذلك نوع الشكوي.
- بعد ذلك قم بكتابة الشكوي التي تريد أن تقدمها.
- وأخيراً قم بإرسال محتوي الشكوي من خلال الضغط على زر إرسال.