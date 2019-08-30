تعرف على حالة الطقس طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية يوم الجمعة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا صباح اليوم الجمعة ، بيانًا توقعت فيه الحالة الجوية للبلاد خلال يوم الجمعة، و توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائل للحرارة على الوجه البحري و القاهرة، و حار على شمال الصعيد، و أكثر حرارة على جنوب الصعيد في النهار و مائل إلى البرودة في الليل، كما توقعت هيئة الأرصاد أن تكون الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية، فيما من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد تسبب صعوبة في الرؤيا.

كما أضاف البيان أنه قد تنخفض درجة حرارة الجمعة نسبيًا، مقارنة بيوم أمس الخميس بفارق درجة أودرجتين في بعض الأنحاء.

و توقعت هيئة الأرصاد أن تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وقد يؤدي نشاط الرياح على خليج محافظتي السويس و البحر الأحمر، إلى اضطراب الملاحة البحرية في الميناء.

كما ذكر البيان أن رياح الغد المحملة بالرمال و الأتربة أغلبها شمالية غربية ، وتنشط تحديدًا على مناطق جنوب سيناء و عدد من المناطق في جنوب الصعيد.

أما فيما يخص حالة الطقس في البحر المتوسط ذكر البيان،أن الرياح تكون معتدلة إلى مضطربة، كما توقع البيان أن درجة إرتفاع الأمواج قد تصل من مترين إلى مترين ونصف المتر، أما عن الرياح فتكون السطحية شمالية غربية.

وذكر بيان الهيئة درجات الحرارة على عدد من المحافظات يكون كالآتي : في القاهرة الدرجة العظمى 26، والدرجة الصغرى 35

، و في شبين الكوم الدرجة العظمى 26، والدرجة الصغرى 35، وفي طنطا الدرجة الكبرى 25 ، والدرجة الصغرى 34، و في محافظة دمنهور الدرجة الكبرى 25 ، و الدرجة الصغرى 33‘ وفي محافظة الإسكندرية الدرجة الكبرى 25 ، والدرجة الصغرى 31

، و في بلطيم الدرجة الكبرى 25، والدرجة الصغرى 31.