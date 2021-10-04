تعرف على حالة الطقس خلال 6 أيام مقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الإثنين 4 أكتوبر إلى السبت المقبل 9 أكتوبر الجارى.

واشارت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بـ موقع فيسبوك، أن هناك استقرارا فى درجات الحرارة حيث تتراوح بين 30 إلى 31 درجة، مع وجود شبورة مائية، ونشاط للرياح على معظم الأنحاء.

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وكان خبراء الأرصاد قد توقعوا أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.