تعرف على تفاصيل مسرحية هاني رمزي الجديدة

يستعد الفنان هاني رمزي لطرح عرض مسرحي جديد ضمن فعاليات موسم الرياض، والمقرر أن يتم اختيار باقي فريق العمل خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء البروفات.

هاني رمزي - صورة أرشيفية

حيث تعقد الشركة المنتجة جلسات عمل مع المؤلف محسن رزق والفنان هاني رمزي لاختيار باقي فريق العمل وملابس المسرحية، العمل مأخوذ عن رواية أبيض وروز، حيث تعرض في عدد من الدول العربية منها: موسم الرياض، ودبي، والكويت، والبحرين، والعراق.

وكان آخر أعمال هاني رمزي مسلسل العائدون، مع النجم أمير كرارة الذي عرض في رمضان 2022، وتدور أحداثه مسلسل حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها مصر من الخارج، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

العمل شارك في بطولته عدد من الفنانين منهم: أمير كرارة، محمد ممدوح، محمود عبد المغني، محمد فراج، أمينة خليل، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.