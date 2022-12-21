تعرف على تفاصيل أولى جلسات محاكمة محمد رمضان بعد دعوى عمرو اديب بالسب والقذف

شهدت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢، أولى جلسات النظر في دعوى الإعلامي عمر أديب، ضد الفنان الكبير محمد رمضان، والتي اتهمه فيها بالسب وقذف والتشهير به في إحدى مقاطع الفيديو، وسط غياب محام المشكو في حقه.

محاكمة محمد رمضان اليوم

وتم عقد الجلسة في الساعة ١١ ونصف صباحا، حيث تبين غياب الفنان محمد رمضان ومحاميه الأصيل، إضافة الى غياب عمرو أديب عن الحضور، بينما لم تدوم الجلسة سوى ٥ دقائق، حيث طلب الحاضر من مكتب المحام الأصيل، أن يتم النظر في الدعوى لحين حضوره، لتقرر المحكمة التأجيل إلى جلسة يوم 27 ديسمبر الجاري لحضور المحام الأصيل.

ما هو سبب الخلاف بين محمد رمضان وأديب ؟

يذكر ان النيابة العامة في شهر أكتوبر أحالت العرائض المقدمة من محامي الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية، والمعروض على قناة إم بي سي مصر، ضد الفنان محمد رمضان، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

وكان رمضان في أغسطس من العام الذي مضى، نشر مقطع فيديو ساخرًا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستاجرام، بعد حصوله على حكم قضائي بتغريم عمرو أديب، مبلغًا قدره 10 آلاف جنيه، حيث أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، الحكم ضد مقدم البرامج عمرو اديب، في قضية اتهامه بسب وقذف وتهديد مقيم الدعوى.