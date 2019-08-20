تعرف على العروض المسرحية التي ستقام اليوم بفعاليات المهرجان القومي للمسرح

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري اليوم الثلاثاء وهو اليوم الرابع من الدورة الإثنى عشر لهذا المهرجان العظيم، تحت رئاسة فناننا العزيز “أحمد عبدالعزيز”، حيث ننشر لكم زوار “نجوم مصرية” الكرام، عدد المسرحيات المقامة الليلة ضمن هذه الفعاليات، وأسمائها.

مسرحيات فعاليات المسرح المصري

يتضمن اليوم ثلاثة عروض مسرحية ستنطلق بالساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، حيث ستوجد مسرحية الحادثة للمخرج عادل حسان، والتي ستقام بقاعة الغد فى العجوزة، والمسرحية الثانية هي مسرحية الضاحكون للمخرج محمد السبروت، المقامة على مسروح متروبول، في حين أن المسرحية الثالثة ستكون نوح الحمام، والتي يخرجها لنا أكرم مصطفى، حيث ستقام بقاعة صلاح عبدالصبور.

فى حين أنه فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة، سيتم تقديم العرض المسرحى لمسرحية يهوذا، التي يتم إخراجها من قبل كريم عبدالكرمي، فى المعهد العالي للفنون المسرحية، وبالساعة الثامنة، سيتم عرض مسرحية شباك مكسور، لمخرجنا شادى الدالى، في قاعة زكى طليمات.

وسيتم تقديم ثلاثة عروض مسرحية بالساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، وأولها الألوان الثلاثة للمخرجة سحر جروبى، والمقامة على أرض مسرح العائم الكبير، بينما المسرحية الثانية ستكون سوبيبور، من إخراج محمد زكي، ستمثل فى مسرح السلام، والثالثة هي غابة الأحلام، التي تمت من إخراج زياد كمال، بمسرح الحديقة الدولية، فى حين أن المسرحية الأخيرة ستكون بيت الأشباح، من إخراج محمود حديني، ستمثل في المسرح العائم الصغير بتمام العاشرة مساء، وتستمر فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصري حتى يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الحالي.