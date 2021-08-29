تعرف على الشروط والمزايا المالية الخاصة بمبادرة إحلال السيارات من خلال الرابط الرسمي

يبحث الكثير من المواطنين في مصر خلال الفترة الماضية عن كافة التفاصيل المتعلقة بمبادرة إحلال وتجديد السيارات المتهالكة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث ازدادت عمليات البحث من قبل المواطنين الراغبين في تبديل سياراتهم من خلال مبادرة إحلال وتجديد السيارات التي تم إطلاقها مؤخراً، حيث أطلقت وزارة التجارة والصناعة التابعة للحكومة المصرية مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتهالكة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، كما تم الإعلان عنها لأول مرة في شهر يناير الماضي، وبدأت المبادرة بإقامة معرض تعرض فيه كل السيارات المتاحة ضمن المبادرة وكان المعرض يضم 7 نماذج مختلفة من السيارات الحديثة، حيث أن هناك العديد من الشركات الكبيرة التي حضرت هذا المعرض ومن ضمنها شركات التامين وشركات الغاز الطبيعي بالإضافة إلى مشاركة بعض الشركات الأجنبية، إضافة إلى ذلك فإن الحكومة تبذل كل ما في جهدها لكي يتم نقل التكنولوجيا الحديثة للمواطنين من خلال تقديم أحدث السيارات للسائقين، وخلال الساعات القليلة الماضية تصدر البحث عن مبادرة إحلال السيارات نتائج البحث على محرك بحث جوجل، كما أن الكثير من المواطنين يبحثون عن كيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بهذه المبادرة الحكومية “Gogreen Masr”، والتقديم بها لتبديل السيارات القديمة الخاصة بهم، وهذا ما سنتحدث عنه في مقال اليوم.

المزايا المالية للاشتراك في مبادرة إحلال السيارات:

تقوم وزارة المالية بإعطاء العميل ما يسمى بالحافز الأخضر نظراً لإحلاله سيارته القديمة بسيارة جديدة وتعمل بالغاز الطبيعي، وتحسب هذه الحوافز عن طريق هذه النسب:

السيارة الملاكي يكون الحافز الأخضر 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه.

السيارة التاكسي يكون الحافز الأخضر 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه.

السيارة الميكروباص يكون الحافز الأخضر 25% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه.

شروط الانضمام لمبادرة إحلال السيارات:

في بداية الأمر قم بقراءة الشروط المذكورة بالأسفل ثم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخص بالمبادرة من ” هنا “.

أن يكون يمتلك الشخص المتقدم للمبادرة سيارة.

أن يكون مر على هذه السيارة 20 عام.

أن تكون رخصة السيارة سارية أي غير منتهية الصلاحية، وأن تعمل وليست معطلة.

الشروط الخاصة باستبدال السيارة الملاكي:

1/ يجب على المتقدم للمبادرة أن يمتلك رخصة قيادة غير منتهية الصلاحية.

2/ أن تكون الفترة المسموح خلالها بدفع المبلغ 120 شهر وتكون فترة السماح لسداد هذا المبلغ لا تزيد عن 3 أشهر.

3/ يجب أن يكون عمر المتقدم 21 عام فأكثر بحيث ل يزيد عمره عن 55 عام.

4/ يجب على المتقدم أن يتعهد بدفع مبلغ السيارة بالكامل وذلك طبقاً لشروط دفع المبلغ، بالإضافة إلى أن يقدم المتقدم ما يثبت قدرته المالية في دفع مبلغ السيارة مثل “مستند مذكور فيه إجمالي الدخل الذي يحصل عليه شهرياً أو وديعة داخل البنك، أو أن يكون لديه سندات ملكية”.