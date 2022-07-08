تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM
يريد العديد من أولياء الأمور والطلاب وبالأخص من يريد منهم الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM معرفة الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم في هذه المدارس، وهذا جاء عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء استقبال التقديم بمدارس المتفوقين في العلم والتكنولوجيا STEM ومدرسة المتفوقين بعين شمس، للعام الدراسي المقبل 2022/2023، كما أشارت الوزارة إلى أن باب التقديم سوف يظل متاح حتى الفترة من السابع إلى الثاني والعشرين من يوليو 2022، وذلك للطلاب الذين يحققون الشروط الخاصة بكل مدرسة، وفيما يلي نوضح لكم الأوراق والشروط الواجب توافرها للالتحاق بها.
الأوراق والمستندات المطلوبة لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM
- إرفاق عدد 2 صورة شخصية للطالب.
- إدراج صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطالب المتقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين.
- مطلوب صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو إحضار بيان نجاح معتمد بالدرجات.
- وارفاق إيصال دفع الرسوم.
شروط وضوابط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM
كما وضع وزارة التربية والتعليم عدة شروط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:
- أن لا يتجاوز عمر الطالب عن ثمانية عشر عاما في الاول من أكتوبر 2022.
- يشترط أن تكون جنسية الطالب مصرية.
- يشترط حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي السابق 2021/ 2022.
- يشترط حصول الطالب على مجموع درجات 274.5 درجة ويزيد، أي ما يعادل 98% من المجموع الكلي، وفي هذه الحالة يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية بمادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.
- أو أن مجموع درجات الطالب 266 درجة بنسبة 95% من المجموع الكلي، كما يشترط حصول الطالب في تلك الحالة على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من 3 مواد هي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.
- وفي حال رغبة الطالب الالتحاق بمدارس المتفوقين بعين شمس، فيشترط أن يكون مجموع درجات الطالب بحد أدنى في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 252 درجة ويزيد بنسبة تعادل 90% بالنسبة للطلاب الذكور الذين يريدون الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.