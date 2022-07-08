تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

يريد العديد من أولياء الأمور والطلاب وبالأخص من يريد منهم الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM معرفة الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم في هذه المدارس، وهذا جاء عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء استقبال التقديم بمدارس المتفوقين في العلم والتكنولوجيا STEM ومدرسة المتفوقين بعين شمس، للعام الدراسي المقبل 2022/2023، كما أشارت الوزارة إلى أن باب التقديم سوف يظل متاح حتى الفترة من السابع إلى الثاني والعشرين من يوليو 2022، وذلك للطلاب الذين يحققون الشروط الخاصة بكل مدرسة، وفيما يلي نوضح لكم الأوراق والشروط الواجب توافرها للالتحاق بها.

الأوراق والمستندات المطلوبة لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

إرفاق عدد 2 صورة شخصية للطالب.

إدراج صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطالب المتقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين.

مطلوب صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو إحضار بيان نجاح معتمد بالدرجات.

وارفاق إيصال دفع الرسوم.

شروط وضوابط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM

كما وضع وزارة التربية والتعليم عدة شروط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: